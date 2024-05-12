Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
2:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаАуде Хулиан
0:1
21' ГолАранго Кристиан
23' Желтая карточкаКрукс Мэтт
0:2
40' ГолАранго Кристиан
1:2
55' ГолПек Габриэл
2:2
90' ГолБерри Мигель
90'+6
Ход матча
18'
21'
23'
40'
55'
1:2
90'
2:2
24
Нил
Джален
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
33 Tommy Silva
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
46 матчей
41.3%
23.9%
34.8%
19 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.3%
41.3%
30.4%
13 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.6%
34.8%
32.6%
15 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.91
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
90
55
Голов в среднем за матч
1.96
1.2
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|6
|0.5
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.33
|Пуч Рикард
|3
|0.25
|Пек Габриэл
|3
|0.25
|Ёсида Мая
|2
|0.17
|Дельгадо Марко
|1
|0.08
|Ауде Хулиан
|1
|0.08
|Фагундес Диего
|1
|0.08
|Завалета Эрик
|1
|0.08
|Берри Мигель
|1
|0.08
|Бругман Гастон
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|11 (1)
|0.92
|Гомес Карлос III
|4
|0.33
|Катранис Александрос
|2
|0.17
|Луна Диего
|1
|0.08
|Джулио Андерсон
|1
|0.08
|Енели Эмека
|1
|0.08
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Бругман Гастон
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
|Ауде Хулиан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|5
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Крукс Мэтт
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Енели Эмека
|3
|0
|Гомес Карлос III
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
4
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
7
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
18
11
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
2
11%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
66
57
39
111
111
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 19
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 28
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5