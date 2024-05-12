Тур: 7.
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаEdvin Tellgren
38' Желтая карточкаIu Ranera
1:0
58' ГолConstantino Capotondi
2:0
62' ГолЭнглунд Лео
90'+4
Ход матча
36'
38'
58'
62'
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
10
Якуб
Антонио
23
Овсенек
Жига
17
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Овсенек ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Гефле
Сковде АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|2
|0.29
|Йельте Якоб
|2
|0.29
|Эдквист Адриан
|2
|0.29
|Constantino Capotondi
|1
|0.14
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.14
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.14
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Schyberg
|1
|0.14
|Mikael Moerk
|1
|0.14
|Mamadou Diagne
|1
|0.14
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.14
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Emil Skillermo
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Iu Ranera
|2
|0
|Тобиас Йоханссон
|1
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|3
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Зендехас Адриан
|1
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|1
|0
|Edvin Tellgren
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сковде АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сковде АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2
Результаты матчей
Гефле
Сковде АИК
Точный счет
2:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|15.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3