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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Гефле
2:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
36' Желтая карточка
Edvin Tellgren
38' Желтая карточка
Iu Ranera
1:0
58' Гол
Constantino Capotondi
2:0
62' Гол
Энглунд Лео
90'+4
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
7
Эдквист
Адриан
18
Constantino
Capotondi
35
Адриан
Самуэль
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
10
Якуб
Антонио
30
Зендехас
Адриан
18
Edvin
Tellgren
23
Овсенек
Жига
5
Броман
Густав
19
Сёрман
Самуэль
24
Fritiof
Hellichius
10
Абрахам
Саргон
21
Marcus
Mikhail
17
Моро
Мамудо
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
20
Armend
Suljev
Гефле
3-5-2
Сковде АИК
3-4-3

История личных встреч

Гефле
Сковде АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:1
С
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 2 0.29
Йельте Якоб 2 0.29
Эдквист Адриан 2 0.29
Constantino Capotondi 1 0.14
Ройсхенберг Мартин 1 0.14
Лагерфельдт Лукас 1 0.14
Адриан Самуэль 0 0
Iu Ranera 0 0
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Schyberg 1 0.14
Mikael Moerk 1 0.14
Mamadou Diagne 1 0.14
Абрахам Саргон 1 (1) 0.14
Fritiof Hellichius 0 0
Emil Skillermo 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 3 0
Эдквист Адриан 1 1
Iu Ranera 2 0
Тобиас Йоханссон 1 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Йельте Якоб 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 3 0
Абрахам Эльмар 2 0
Зендехас Адриан 1 0
Stefan Alexander Ljubicic 1 0
Edvin Tellgren 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сковде АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сковде АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2

Результаты матчей

Гефле
Сковде АИК

Точный счет

2:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Гефле
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 2:1 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
5.
Хельсинборг
 1:0 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
7.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
10.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
12.
Сандвикен
 0:1 7 2 1 4 5 - 10 7
13.
Гефле
 7 1 4 2 9 - 9 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 1:2 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Браге
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Сандвикен
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Хельсинборг
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Эстерсунд
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
13.
Гефле
 4 1 2 1 8 - 7 5
14.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эстерсунд
 1:2 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Сандвикен
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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