Тур: 8. Стадион: Platinumcars Arena.
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолDeniz Gul
24' Желтая карточкаКаллей Яхья
1:1
34' ГолПрица Тим
36' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
40' Желтая карточкаТраустасон Арнор
52' Желтая карточкаПинас Шакилль
1:2
74' ГолMarc Llinares
90'+8
Ход матча
16'
0:1
24'
34'
1:1
36'
40'
52'
74'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
11
Лушаку
Исмет
22
Прица
Тим
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
-
19 Deniz GulНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.18
1.41
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
28
8
Голов в среднем за матч
1.65
0.73
Среднее время на гол
54
123
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|4
|0.5
|Прица Тим
|3
|0.38
|Нюман Кристоффер
|3
|0.38
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.13
|Лушаку Исмет
|1
|0.13
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.38
|Jusef Erabi
|2
|0.25
|Пинас Шакилль
|1
|0.13
|Куртулус Эдвин
|1
|0.13
|Джуканович Виктор
|1
|0.13
|Deniz Gul
|1
|0.13
|Теки Тесфальдет
|1
|0.13
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.13
|Marc Llinares
|1
|0.13
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Bazoumana Toure
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|3
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|Ватсон Макс
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
7
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
44
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|11 - 11
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|2:1
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|11.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|12 - 20
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|15.
|8
|2
|0
|6
|14 - 18
|6
|16.
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3