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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
16' Гол
Deniz Gul
24' Желтая карточка
Каллей Яхья
1:1
34' Гол
Прица Тим
36' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
40' Желтая карточка
Траустасон Арнор
52' Желтая карточка
Пинас Шакилль
1:2
74' Гол
Marc Llinares
90'+8

Ход матча

16'
0:1
Deniz Gul
(Bazoumana Toure)
24'
Каллей Яхья
 
34'
Прица Тим
1:1
36'
 
Теки Тесфальдет
40'
Траустасон Арнор
 
46'
 
Marc Llinares
Куртулус Эдвин
52'
 
Пинас Шакилль
57'
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
 
61'
 
Саиди Абдельрахман
Bazoumana Toure
66'
Сисей Йеспер
Сисей Йозеф
 
66'
Бьёрк Карл
Ссеванкамбо Исак
 
74'
1:2
Marc Llinares
(Бесара Нахир)
75'
 
Marcus Rafferty
Deniz Gul
88'
 
Фенгер Мадс
Йоханссон Оскар
88'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Лушаку Исмет
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
25
Kevin
Jansson
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
11
Лушаку
Исмет
6
Ссеванкамбо
Исак
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
5
Теки
Тесфальдет
8
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
11
Йоханссон
Оскар
19
Deniz
Gul
28
Bazoumana
Toure
ИФК Норрчепинг
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:1
А
2:0
А
4:1
А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.18
1.41

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

28
8

Голов в среднем за матч

1.65
0.73

Среднее время на гол

54
123

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 4 0.5
Прица Тим 3 0.38
Нюман Кристоффер 3 0.38
Сигюргейрссон Исак 1 0.13
Лушаку Исмет 1 0.13
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Kevin Jansson 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.38
Jusef Erabi 2 0.25
Пинас Шакилль 1 0.13
Куртулус Эдвин 1 0.13
Джуканович Виктор 1 0.13
Deniz Gul 1 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.13
Саиди Абдельрахман 1 0.13
Marc Llinares 1 0.13
Hampus Skoglund 0 0
Bazoumana Toure 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 3 0
Kevin Jansson 2 0
Каллей Яхья 2 0
Траустасон Арнор 1 0
Ссеванкамбо Исак 1 0
Ватсон Макс 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 3 0
Хаммар Фредрик 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
7
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
3.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
4.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
6.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
7.
Хаммарбю
 2:1 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 8 3 1 4 12 - 20 10
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 2:1 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
5.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
7.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Хаммарбю
 2:1 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Теки Тесфальдет получил желтую карточку от судьи
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    • 34'
      Г О О О О Л - Прица Тим бьет в цель!
    • 24'
      Каллей Яхья получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Bazoumana Toure сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Deniz Guel бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:2 Хаммарбю онлайн

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