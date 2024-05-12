Тур: 8. Стадион: Бравида Арена.
0'
20' Желтая карточкаСкрабб Симон
0:1
36' ГолТренсков Якоб
1:1
41' ГолХрстич Срджан
44' Желтая карточкаХальберг Мелькер
2:1
52' ГолХрстич Срджан
3:1
55' ГолРюгор Миккель
90'+5
Ход матча
20'
36'
0:1
41'
1:1
44'
52'
2:1
55'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Хеккен
Кальмар
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
79
67
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.5
|Инусса Зейдан
|3
|0.38
|Лаюни Амор
|2
|0.25
|Густафссон Симон
|2
|0.25
|Линдберг Юлиус
|2
|0.25
|Рюгор Миккель
|1
|0.13
|Ховланд Эвен
|1
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.13
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.5
|Скрабб Симон
|3
|0.38
|Исламович Дино
|2
|0.25
|Йенсен Кевин
|2
|0.25
|Хальберг Мелькер
|1
|0.13
|Ринг Джонатан
|1
|0.13
|Саетра Ларс
|1
|0.13
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
5
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
38%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2
Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3
Результаты матчей
Хеккен
Кальмар
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|11 - 11
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|2:1
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|11.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|12 - 20
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|15.
|8
|2
|0
|6
|14 - 18
|6
|16.
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3