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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: .
Хеккен
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
20' Желтая карточка
Скрабб Симон
0:1
36' Гол
Тренсков Якоб
1:1
41' Гол
Хрстич Срджан
44' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
2:1
52' Гол
Хрстич Срджан
3:1
55' Гол
Рюгор Миккель
90'+5
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
27
Ромео
Аман
14
Густафссон
Симон
18
Рюгор
Миккель
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
10
Юссеф
Али
30
Киндберг
Якоб
26
Мотарархебжафарпур
Араш
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
5
Хальберг
Мелькер
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
7
Йенсен
Кевин
9
Исламович
Дино
20
Тренсков
Якоб
Хеккен
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Кальмар

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:0
А
1:3
А
1:1
А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

79
67

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.5
Инусса Зейдан 3 0.38
Лаюни Амор 2 0.25
Густафссон Симон 2 0.25
Линдберг Юлиус 2 0.25
Рюгор Миккель 1 0.13
Ховланд Эвен 1 0.13
Чилуфя Эдвард 1 0.13
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Дабо Понтус 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.5
Скрабб Симон 3 0.38
Исламович Дино 2 0.25
Йенсен Кевин 2 0.25
Хальберг Мелькер 1 0.13
Ринг Джонатан 1 0.13
Саетра Ларс 1 0.13
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Скрабб Симон 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Саетра Ларс 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
5
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кальмар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
38%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2
Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3

Результаты матчей

Хеккен
Кальмар

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
3.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
4.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
6.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
7.
Хаммарбю
 2:1 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 8 3 1 4 12 - 20 10
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 2:1 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
5.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
7.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Хаммарбю
 2:1 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • 55'
    Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
  • 55'
    Joel Hjalmar сделал результативную передачу.
  • 55'
    Юссеф Али сделал результативную передачу.
  • 52'
    Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Хрстич Срджан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
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