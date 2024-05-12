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  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
ФК Кристиансунн
1:2
Второй тайм: 70'
Будё/Глимт
0'
10' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
0:1
37' Гол
Грёнбек Альберт
40' Желтая карточка
Сёренсен Адам
1:1
44' Гол
Гейе Папе Хабиб
1:2
67' Гол
Грёнбек Альберт
68' Желтая карточка
Ярл Себастиан

Ход матча

10'
Ruben Kristensen Alte
 
37'
0:1
Грёнбек Альберт
(Сёрли Сондре)
40'
 
Сёренсен Адам
44'
Гейе Папе Хабиб
1:1
62'
 
Хёуге Йенс
Зугеля Нино
62'
 
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
64'
Ульвестад Дан Петер
Брусет Хейне
 
67'
1:2
Грёнбек Альберт
(Сёрли Сондре)
68'
Ярл Себастиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 202 Количество передач 222
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Будё/Глимт
6.50
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5.20
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1.70
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Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
14
Исаксен
Йеспер
4
Marius
Olsen
18
Ярл
Себастиан
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
23
Брусет
Хейне
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
27
Сёрли
Сондре
ФК Кристиансунн
4-3-3
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.17

Среднее время на гол

135
540

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 2 (2) 0.29
Гейе Папе Хабиб 2 0.29
Ruben Kristensen Alte 1 0.14
Брусет Хейне 1 0.14
Ульвестад Дан Петер 1 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.14
Hilmir Mikaelsson 1 0.14
Mikkel Rakneberg 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.43
Грёнбек Альберт 3 0.43
Эвьен Хэкон 2 0.29
Хог Каспер Ваарст 2 0.29
Миккельсен Эугуст 1 0.14
Бьоркан Фредерик 1 0.14
Салтнес Ульрик 1 0.14
Берг Патрик 1 0.14
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Будё/Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2:1 7 6 1 0 15 - 3 19
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
ФК Кристиансунн
 1:2 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 2:1 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 1:2 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2:1 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 1:2 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Весь список
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    ФК Кристиансунн
    Будё/Глимт
    Букмекеры
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