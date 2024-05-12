Тур: 7. Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Daniel Higraff
1:2
Второй тайм: 70'
0'
10' Желтая карточкаRuben Kristensen Alte
0:1
37' ГолГрёнбек Альберт
40' Желтая карточкаСёренсен Адам
1:1
44' ГолГейе Папе Хабиб
1:2
67' ГолГрёнбек Альберт
68' Желтая карточкаЯрл Себастиан
Ход матча
37'
0:1
40'
44'
1:1
67'
1:2
68'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
202 Количество передач 222
-
46 Владение мячом, % 54
23
Брусет
Хейне
18
Мо
Бреде
99
Зугеля
Нино
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Будё/Глимт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.17
Среднее время на гол
135
540
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|2 (2)
|0.29
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.29
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.14
|Брусет Хейне
|1
|0.14
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.14
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.14
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.14
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.43
|Грёнбек Альберт
|3
|0.43
|Эвьен Хэкон
|2
|0.29
|Хог Каспер Ваарст
|2
|0.29
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.14
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.14
|Салтнес Ульрик
|1
|0.14
|Берг Патрик
|1
|0.14
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Хёуге Йенс
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Будё/Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Будё/Глимт
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|16.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3