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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
ФК Кристиансунн
2:4
Конец матча
Будё/Глимт
0'
10' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
0:1
37' Гол
Грёнбек Альберт
40' Желтая карточка
Сёренсен Адам
1:1
44' Гол
Гейе Папе Хабиб
1:2
67' Гол
Грёнбек Альберт
68' Желтая карточка
Ярл Себастиан
2:2
84' Гол
Гейе Папе Хабиб
2:3
89' Гол
Хёуге Йенс
90' Желтая карточка
Хёуге Йенс
2:4
90' Гол
Хог Каспер Ваарст
90'+10

Ход матча

10'
Ruben Kristensen Alte
 
37'
0:1
Грёнбек Альберт
(Сёрли Сондре)
40'
 
Сёренсен Адам
44'
Гейе Папе Хабиб
1:1
62'
 
Хёуге Йенс
Зугеля Нино
62'
 
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
63'
Ульвестад Дан Петер
Брусет Хейне
 
67'
1:2
Грёнбек Альберт
(Сёрли Сондре)
68'
Ярл Себастиан
 
72'
 
Вембангомо Брис
Грёнбек Альберт
72'
 
Капскармо Оскар
Сёрли Сондре
80'
Haakon Sjaatil
Исаксен Йеспер
 
80'
Leander Alvheim
Hilmir Mikaelsson
 
82'
Haakon Haugen
Mikkel Rakneberg
 
84'
Гейе Папе Хабиб
2:2
89'
2:3
Хёуге Йенс
(Салтнес Ульрик)
90'
 
Бьортуфт Один Лурас
Сёренсен Адам
90'
 
Хёуге Йенс
90'
2:4
Хог Каспер Ваарст
(Хёуге Йенс)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 411 Количество передач 481
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Лэнсинг
Майкл
14
Исаксен
Йеспер
4
Marius
Olsen
18
Ярл
Себастиан
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
23
Брусет
Хейне
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
27
Сёрли
Сондре
ФК Кристиансунн
4-3-3
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.17

Среднее время на гол

135
540

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Папе Хабиб 3 0.43
Сивертсен Оскар 2 (2) 0.29
Ruben Kristensen Alte 1 0.14
Брусет Хейне 1 0.14
Ульвестад Дан Петер 1 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.14
Hilmir Mikaelsson 1 0.14
Mikkel Rakneberg 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 4 0.57
Зугеля Нино 3 0.43
Хог Каспер Ваарст 3 0.43
Эвьен Хэкон 2 0.29
Салтнес Ульрик 1 0.14
Хёуге Йенс 1 0.14
Миккельсен Эугуст 1 0.14
Бьоркан Фредерик 1 0.14
Берг Патрик 1 0.14
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
ФК Кристиансунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Будё/Глимт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 3:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
КФУМ Осло
 0:3 7 2 3 2 6 - 8 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
11.
Саннефьёрд
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 6 - 7 7
14.
Хёугесунн
 0:1 7 2 0 5 5 - 10 6
15.
Хам-Кам
 1:0 8 1 3 4 4 - 7 6
16.
Тромсё
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Фредрикстад
 3:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Хам-Кам
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Сарпсборг-08
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Одд
 0:0 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 0:3 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Хёугесунн
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
КФУМ Осло
 0:3 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Одд
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Сарпсборг-08
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Саннефьёрд
 1:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ruben Kristensen Alte сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Гейе Папе Хабиб забивает ударом с правой ноги!
    • 40'
      Сёренсен Адам получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Сёрли Сондре сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч ФК Кристиансунн 2:4 Будё/Глимт онлайн

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