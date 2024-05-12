Тур: 7.
Ход матча
18'
22
Вейлид
Сесар
23
Сульич
Али
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Браге
Эстерсунд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|2
|0.29
|Henry Sletsjoee
|2
|0.29
|Johan Arvidsson
|2
|0.29
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.14
|Викстрём Эмиль
|1
|0.14
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусолитин Николай
|1
|0.14
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.14
|Jakob Hedenquist
|1
|0.14
|Аджумани Янник
|0
|0
|Хопкатт Джейми
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстерсунд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Результаты матчей
Браге
Эстерсунд
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Браге
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3