  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Браге
2:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
17' Гол
Henry Sletsjoee
1:1
34' Гол
Аджумани Янник
2:1
37' Гол
Тити Адиль
90'+6
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
27
Ziad
Ghanoum
28
Аджумани
Янник
20
Michael
Oluwayemi
16
Спорронг
Альбин
11
Мусолитин
Николай
21
Кроон
Симон
15
Хопкатт
Джейми
14
Ордоньес
Аркимидес
Браге
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Браге
Эстерсунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 2 0.29
Johan Arvidsson 2 0.29
Henry Sletsjoee 2 0.29
Kevin Appiah Nyarko 1 0.14
Тити Адиль 1 0.14
Викстрём Эмиль 1 0.14
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 1 0.14
Мусолитин Николай 1 0.14
Ордоньес Аркимидес 1 0.14
Jakob Hedenquist 1 0.14
Хопкатт Джейми 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Браге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эстерсунд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эстерсунд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1

Результаты матчей

Браге
Эстерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Браге
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
11.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Гефле
 7 1 4 2 9 - 9 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Гефле
 4 1 2 1 8 - 7 5
13.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Весь список
  • 57'
    Вейлид Сесар уходит с поля. Асанте Эйрик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Г О О О О Л - Henry Sletsjoee бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 2:1 Эстерсунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный