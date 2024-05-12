Тур: 7.
1:0
Перерыв
Ход матча
32'
43'
19
Benjamin
Orn
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.43
|Лупер Вильгельм
|2 (1)
|0.29
|Benjamin Acquah
|1
|0.14
|Adrian Svanback
|1
|0.14
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.29
|James Kirby
|2
|0.29
|Энгквист Эмиль
|1 (1)
|0.14
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|3
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Lukas Kjellnaes
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|1
|1
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Джуниор Джон
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сандвикен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сандвикен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Сандвикен
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|15.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3