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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Хельсинборг
1:0
Перерыв
Сандвикен
0'
32' Красная карточка
Якобссон Феликс
1:0
43' Гол
Лупер Вильгельм

Ход матча

32'
 
Якобссон Феликс
35'
 
Эмануэль Сведберг
Kasper Harletun
43'
Лупер Вильгельм
(Benjamin Acquah)
1:0
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сандвикен
2.15
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9.50
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7.19
Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
11
Martin
Springfeldt
17
Mamadou
Koyate
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
4
Jonathan
Karlsson
18
James
Kirby
29
Calvin
Kabuye
Хельсинборг
4-4-2
Сандвикен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.43
Лупер Вильгельм 2 (1) 0.29
Benjamin Acquah 1 0.14
Adrian Svanback 1 0.14
Биркфельдт Йон 0 0
Ervin Gigovac 0 0
William Westerlund 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.29
James Kirby 2 0.29
Энгквист Эмиль 1 (1) 0.14
Adam Kiani 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 3 0
Daniel Bergman 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0
William Westerlund 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 1 1
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Джуниор Джон 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сандвикен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сандвикен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Сандвикен

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 2:1 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
5.
Хельсинборг
 1:0 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
7.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
10.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
12.
Сандвикен
 0:1 7 2 1 4 5 - 10 7
13.
Гефле
 7 1 4 2 9 - 9 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 1:2 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Браге
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Сандвикен
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Хельсинборг
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Эстерсунд
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
13.
Гефле
 4 1 2 1 8 - 7 5
14.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эстерсунд
 1:2 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Сандвикен
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 3
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Хельсинборг
Ничья
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