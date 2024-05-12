Тур: 7.
2:2
Конец матча
0'
32' Красная карточкаЯкобссон Феликс
1:0
43' ГолЛупер Вильгельм
1:1
46' ГолДжуниор Джон
52' Желтая карточкаBenjamin Orn
2:1
55' ГолErvin Gigovac
72' Желтая карточкаДжуниор Джон
72' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
2:2
74' ГолЭнгквист Эмиль
74' Желтая карточкаMartin Springfeldt
77' Желтая карточкаMamadou Koyate
83' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
90'+6
Ход матча
32'
43'
46'
1:1
52'
55'
2:1
72'
72'
74'
2:2
77'
19
Benjamin
Orn
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.43
|Лупер Вильгельм
|2 (1)
|0.29
|Ervin Gigovac
|1
|0.14
|Benjamin Acquah
|1
|0.14
|Adrian Svanback
|1
|0.14
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.29
|James Kirby
|2
|0.29
|Энгквист Эмиль
|2 (1)
|0.29
|Джуниор Джон
|1
|0.14
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|4
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|2
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Сёдерберг Даниэль
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mamadou Koyate
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сандвикен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сандвикен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Сандвикен
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
34
16
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|4
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3