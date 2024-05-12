Тур: 8. Стадион: Финнведсваллен.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
27'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Вернаму
Броммапойкарна
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.38
|Берг Виктор
|2
|0.25
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.13
|Hampus Naesstroem
|1
|0.13
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0.13
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|3
|0.38
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.38
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.13
|Ирандуст Далехо
|1
|0.13
|Adam Jakobsen
|1
|0.13
|Эрквист Расмус
|1
|0.13
|Wilmer Odefalk
|1
|0.13
|Барслунд Каре
|1
|0.13
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Хасич Эмин
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
33%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
14
12
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
29%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1
Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7
Результаты матчей
Вернаму
Броммапойкарна
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 11
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|10.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 20
|10
|13.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|0
|6
|14 - 18
|6
|16.
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3