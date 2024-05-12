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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: .
Вернаму
1:0
Второй тайм: 55'
Броммапойкарна
0'
27' Желтая карточка
Берг Виктор
1:0
43' Гол
Johnbosco Samuel Kalu

Ход матча

27'
Берг Виктор
 
43'
Johnbosco Samuel Kalu
(Берг Виктор)
1:0
46'
 
Сёдерстрём Тим
Кристенсен Фредерик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Броммапойкарна
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Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
14
Энгвалль
Густав
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
3
Берг
Виктор
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
26
Чалышир
Андре
10
Wilmer
Odefalk
11
Эрквист
Расмус
9
Васич
Никола
Вернаму
4-3-3
Броммапойкарна
4-5-1

История личных встреч

Вернаму
Броммапойкарна

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:4
С
1:0
С
1:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.38
Берг Виктор 2 0.25
Оливейра Вендерсон 1 0.13
Hampus Naesstroem 1 0.13
Johnbosco Samuel Kalu 1 0.13
Энгвалль Густав 0 0
Frank Junior Adjei 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 3 0.38
Фрицсон Людвиг 3 0.38
Кристенсен Фредерик 1 0.13
Ирандуст Далехо 1 0.13
Adam Jakobsen 1 0.13
Эрквист Расмус 1 0.13
Wilmer Odefalk 1 0.13
Барслунд Каре 1 0.13
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Энгвалль Густав 2 0
Хасич Эмин 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
33%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

14
12
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
29%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1
Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7

Результаты матчей

Вернаму
Броммапойкарна

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
3.
Юргорден
 1:0 8 5 1 2 13 - 7 16
4.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
5.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Хаммарбю
 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
10.
Эльфсборг
 0:1 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Вернаму
 1:0 8 3 1 4 8 - 14 10
12.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
13.
Броммапойкарна
 0:1 8 2 3 3 13 - 12 9
14.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Юргорден
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
6.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
8.
Эльфсборг
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Вернаму
 1:0 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Броммапойкарна
 0:1 3 0 2 1 3 - 6 2
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Вернаму
 1:0 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Броммапойкарна
 0:1 5 2 1 2 10 - 6 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 1:0 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Хаммарбю
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эльфсборг
 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Берг Виктор сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Johnbosco Samuel Kalu бьет в цель!
  • 27'
    Берг Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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