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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 316
Вернаму
1:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
27' Желтая карточка
Берг Виктор
1:0
43' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
57' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
83' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
1:1
90' Гол
Adam Jakobsen
90'+6

Ход матча

27'
Берг Виктор
 
43'
Johnbosco Samuel Kalu
(Берг Виктор)
1:0
46'
 
Сёдерстрём Тим
Кристенсен Фредерик
57'
 
Фрицсон Людвиг
62'
Зелькович Айдин
Albin Lohikangas
 
69'
Mohammad Alsalkhadi
Johnbosco Samuel Kalu
 
71'
 
Adam Jakobsen
Эрквист Расмус
83'
Hampus Naesstroem
 
87'
 
Жута Леонард
Wilmer Odefalk
87'
Samuel Kotto
Энгвалль Густав
 
87'
Юханссон Карл
Frank Junior Adjei
 
87'
 
Пичках Пайя
Чалышир Андре
87'
 
Барслунд Каре
Абрахамссон Александер
90'
1:1
Adam Jakobsen
(Васич Никола)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
14
Энгвалль
Густав
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
3
Берг
Виктор
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
26
Чалышир
Андре
10
Wilmer
Odefalk
11
Эрквист
Расмус
9
Васич
Никола
Вернаму
4-3-3
Броммапойкарна
4-5-1

История личных встреч

Вернаму
Броммапойкарна

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:4
С
1:0
С
1:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.38
Берг Виктор 2 0.25
Оливейра Вендерсон 1 0.13
Hampus Naesstroem 1 0.13
Johnbosco Samuel Kalu 1 0.13
Энгвалль Густав 0 0
Frank Junior Adjei 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 3 0.38
Фрицсон Людвиг 3 0.38
Adam Jakobsen 2 0.25
Кристенсен Фредерик 1 0.13
Ирандуст Далехо 1 0.13
Эрквист Расмус 1 0.13
Wilmer Odefalk 1 0.13
Барслунд Каре 1 0.13
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Энгвалль Густав 2 0
Хасич Эмин 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

15
13
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
15%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1
Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7

Результаты матчей

Вернаму
Броммапойкарна

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
3.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
4.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
5.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Хаммарбю
 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
10.
Эльфсборг
 8 3 1 4 11 - 14 10
11.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
12.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
13.
Вернаму
 8 2 2 4 8 - 15 8
14.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
6.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
8.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
3.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Хаммарбю
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Берг Виктор сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Johnbosco Samuel Kalu бьет в цель!
    • 27'
      Берг Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 1:1 Броммапойкарна онлайн

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