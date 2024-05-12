Тур: 8. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
47'
1:0
51'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Юргорден
Эльфсборг
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
34 матча
20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
8 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.53
1.71
Среднее время на гол
58
52
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.44
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Holm
|2
|0.25
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.25
|Нгуэн Токмак
|2
|0.25
|Хуммет Денис
|2
|0.25
|Фаллениус Оскар
|1
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.13
|Lucas Bergvall
|1
|0.13
|Тенхо Миро
|1
|0.13
|Радетинац Харис
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|4
|0.5
|Michael Baidoo
|2
|0.25
|Зенели Арбер
|2
|0.25
|Седерберг Ноа
|1
|0.13
|Фрик Пер
|1
|0.13
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Jalal Abdulai
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Юргорден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
6
Юргорден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
Юргорден
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 11
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|10.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 20
|10
|13.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|0
|6
|14 - 18
|6
|16.
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3