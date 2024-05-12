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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 19418
Юргорден
2:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
47' Гол
Сабович Бесард
51' Желтая карточка
Ларссон Якоб
2:0
70' Гол
Гулликсен Тобиас
90'+7

Ход матча

46'
 
Касем Ахмед
Красники Дион
47'
Сабович Бесард
(Хуммет Денис)
1:0
51'
Ларссон Якоб
 
63'
 
Томасен Йенс
Оума Тимоти
63'
 
Camil Jebara
Зенели Арбер
63'
 
Кайб Рами
Хедлунд Симон
67'
Викхейм Густав
Фаллениус Оскар
 
70'
Гулликсен Тобиас
(Викхейм Густав)
2:0
78'
 
Besfort Zeneli
Бальдюрссон Андри-Фаннар
79'
Экдаль Альбин
Samuel Holm
 
90'
Keita Kosugi
Гулликсен Тобиас
 
90'
Theo Bergvall
Lucas Bergvall
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
30
Marcus
Bundgaard
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
22
Красники
Дион
9
Зенели
Арбер
Юргорден
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Эльфсборг

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

34 матча

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
8 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

А
0:4
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.71

Среднее время на гол

58
52

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.44
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 2 0.25
Samuel Holm 2 0.25
Гулликсен Тобиас 2 0.25
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.25
Нгуэн Токмак 2 0.25
Фаллениус Оскар 1 0.13
Lucas Bergvall 1 0.13
Сабович Бесард 1 0.13
Тенхо Миро 1 0.13
Радетинац Харис 0 0
Викхейм Густав 0 0
Samuel Dahl 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 4 0.5
Michael Baidoo 2 0.25
Зенели Арбер 2 0.25
Седерберг Ноа 1 0.13
Фрик Пер 1 0.13
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Касем Ахмед 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Оума Тимоти 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Ларссон Якоб 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 3 0
Jalal Abdulai 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Юргорден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Юргорден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
6
Юргорден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эльфсборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Юргорден
Эльфсборг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
3.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
4.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
5.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Хаммарбю
 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
10.
Эльфсборг
 8 3 1 4 11 - 14 10
11.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
12.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
13.
Вернаму
 8 2 2 4 8 - 15 8
14.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
6.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
8.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
3.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Хаммарбю
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
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    • Первый тайм
    • 46'
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