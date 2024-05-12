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  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
1:0
Первый тайм: 42'
Сарпсборг-08
0'
1:0
2' Пенальти
Тветер Александер Рууд
17' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
27' Желтая карточка
Тебо Франклин
31' Желтая карточка
Оттоссон Филип

Ход матча

2'
Тветер Александер Рууд
1:0
17'
Jakob Masloe Dunsby
 
27'
 
Тебо Франклин
31'
Оттоссон Филип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Сарпсборг-08
2.25
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4.50
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6.50
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
20
Peter
Reinhardsen
10
Йохансен
Стефан
98
Зехнини
Рафик
19
Henrik
Meister
Саннефьёрд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
5:1
Э
6:1
Э
1:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:3
ТМС
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

81
98

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристиансен Стиан 2 0.33
Амин Симон 1 0.17
Fredrik Tobias Berglie 1 0.17
Нильссон Александер II 1 0.17
Тветер Александер Рууд 1 (1) 0.17
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Danilo Al-Saed 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.29
Sondre Oerjasaeter 1 0.14
Бергет Йо Инге 1 0.14
Вишне Эйрик 1 0.14
Тебо Франклин 1 0.14
Йохансен Стефан 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Loris Mettler 1 0
Martin Gjone 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Тебо Франклин 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Саннефьёрд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 3:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
КФУМ Осло
 0:3 7 2 3 2 6 - 8 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
11.
Саннефьёрд
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 6 - 7 7
14.
Хёугесунн
 0:1 7 2 0 5 5 - 10 6
15.
Хам-Кам
 1:0 8 1 3 4 4 - 7 6
16.
Тромсё
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Фредрикстад
 3:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Хам-Кам
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Сарпсборг-08
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Одд
 0:0 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 0:3 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Хёугесунн
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
КФУМ Осло
 0:3 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Одд
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Сарпсборг-08
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Саннефьёрд
 1:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Весь список
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Саннефьёрд
Ничья
Сарпсборг-08
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Где смотреть матч Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 онлайн

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