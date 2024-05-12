Тур: 7. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:0
Первый тайм: 42'
0'
1:0
2' ПенальтиТветер Александер Рууд
17' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
27' Желтая карточкаТебо Франклин
31' Желтая карточкаОттоссон Филип
Ход матча
2'
27'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
21
Амин
Симон
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
83 Adam Kaszuba
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
46
79
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристиансен Стиан
|2
|0.33
|Амин Симон
|1
|0.17
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.17
|Нильссон Александер II
|1
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|1 (1)
|0.17
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Danilo Al-Saed
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.29
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.14
|Бергет Йо Инге
|1
|0.14
|Вишне Эйрик
|1
|0.14
|Тебо Франклин
|1
|0.14
|Йохансен Стефан
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Саннефьёрд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
23
24
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|0:3
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|14.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|15.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|1:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3