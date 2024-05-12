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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
4:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
2' Пенальти
Тветер Александер Рууд
16' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
27' Желтая карточка
Тебо Франклин
30' Желтая карточка
Оттоссон Филип
45' Желтая карточка
Вишне Эйрик
1:1
51' Пенальти
Йохансен Стефан
2:1
60' Гол
Тветер Александер Рууд
66' Желтая карточка
Henrik Meister
3:1
73' Гол
Danilo Al-Saed
4:1
75' Гол
Марковик Эман
90'+7

Ход матча

2'
Тветер Александер Рууд
1:0
16'
Jakob Masloe Dunsby
 
27'
 
Тебо Франклин
30'
Оттоссон Филип
 
45'
 
Вишне Эйрик
46'
 
Касас Арнау
Вишне Эйрик
51'
1:1
Йохансен Стефан
60'
Тветер Александер Рууд
(Loris Mettler)
2:1
63'
Danilo Al-Saed
Jakob Masloe Dunsby
 
66'
 
Henrik Meister
73'
Danilo Al-Saed
(Марковик Эман)
3:1
75'
Марковик Эман
(Тветер Александер Рууд)
4:1
76'
 
Хрупалла Павел
Зехнини Рафик
79'
 
Victor Halvorsen
Шер Аймар
79'
 
Martin Hoel Andersen
Henrik Meister
83'
Рисан Сандер
Амин Симон
 
83'
 
Aridon Racaj
Peter Reinhardsen
83'
Нильссон Александер II
Loris Mettler
 
90'
Sebastian Holm Mathisen
Марковик Эман
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 285 Количество передач 516
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
20
Peter
Reinhardsen
10
Йохансен
Стефан
98
Зехнини
Рафик
19
Henrik
Meister
Саннефьёрд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
5:1
Э
6:1
Э
1:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:3
ТМС
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

81
98

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 2 (1) 0.33
Кристиансен Стиан 2 0.33
Марковик Эман 1 0.17
Danilo Al-Saed 1 0.17
Амин Симон 1 0.17
Fredrik Tobias Berglie 1 0.17
Нильссон Александер II 1 0.17
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.29
Sondre Oerjasaeter 1 0.14
Йохансен Стефан 1 (1) 0.14
Бергет Йо Инге 1 0.14
Вишне Эйрик 1 0.14
Тебо Франклин 1 0.14

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Loris Mettler 1 0
Martin Gjone 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Саннефьёрд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
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