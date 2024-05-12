Тур: 7. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ПенальтиТветер Александер Рууд
16' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
27' Желтая карточкаТебо Франклин
30' Желтая карточкаОттоссон Филип
45' Желтая карточкаВишне Эйрик
1:1
51' ПенальтиЙохансен Стефан
2:1
60' ГолТветер Александер Рууд
66' Желтая карточкаHenrik Meister
3:1
73' ГолDanilo Al-Saed
4:1
75' ГолМарковик Эман
90'+7
Ход матча
2'
27'
30'
45'
51'
1:1
60'
66'
73'
3:1
75'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
285 Количество передач 516
-
36 Владение мячом, % 64
21
Амин
Симон
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
83 Adam Kaszuba
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
46
79
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|2 (1)
|0.33
|Кристиансен Стиан
|2
|0.33
|Марковик Эман
|1
|0.17
|Danilo Al-Saed
|1
|0.17
|Амин Симон
|1
|0.17
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.17
|Нильссон Александер II
|1
|0.17
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.29
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.14
|Йохансен Стефан
|1 (1)
|0.14
|Бергет Йо Инге
|1
|0.14
|Вишне Эйрик
|1
|0.14
|Тебо Франклин
|1
|0.14
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Саннефьёрд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
33
25
24
16
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3