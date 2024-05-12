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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 3206 Главный судья: Моен Кристиан
КФУМ Осло
1:4
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
3' Гол
Бьёрло Мортен
0:2
7' Гол
Бьёрло Мортен
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Алеесами Хайтам
0:3
33' Гол
Кьяер Йеппе
0:4
45' Гол
Кьяер Йеппе
1:4
60' Пенальти
Remi Svindland
62' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
66' Желтая карточка
Mikkjal Thomassen
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Бьёрло Мортен
7'
0:2
Бьёрло Мортен
16'
Алеесами Хайтам
 
33'
0:3
Кьяер Йеппе
(Stian Stray Molde)
45'
0:4
Кьяер Йеппе
(Stian Stray Molde)
46'
Хаджич Аднан
Kristoffer Harrison
 
46'
Ayoub Aleesami
Akinsola Akinyemi
 
46'
Нджиэ Мусса
Sverre Hakami Sandal
 
46'
David Hickson
Haakon Hoseth
 
60'
Remi Svindland
1:4
62'
Алеесами Хайтам
 
64'
 
Ольсен Брандур
Кьяер Йеппе
66'
 
Ага Оскар
Бьёрло Мортен
66'
 
Mikkjal Thomassen
73'
 
Mads Nielsen II
Скарет Браге
73'
 
Сегберг Эрленд
Sondre Soerloekk
81'
Салдана Адам
Remi Svindland
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 267 Количество передач 157
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
29
Kristoffer
Harrison
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
25
Sverre
Hakami
Sandal
33
Амин
Нури
6
Remi
Svindland
28
Mame
Mor
Ndiaye
22
Носа
Даль
Петтер
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
3
Скарет
Браге
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
13
Sondre
Soerloekk
КФУМ Осло
3-4-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Фредрикстад

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТПМ
3:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0.29
Носа Даль Петтер 2 0.29
Simen Hestnes 1 0.14
Haakon Hoseth 1 0.14
Remi Svindland 1 (1) 0.14
Robin Rasch 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 5 0.71
Stian Stray Molde 2 0.29
Кьяер Йеппе 2 0.29
Sondre Soerloekk 1 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.14
Квиле Сигур 1 0.14
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Simen Hestnes 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 3 0
Mikkjal Thomassen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
КФУМ Осло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
44%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1

Результаты матчей

КФУМ Осло
Фредрикстад

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Stian Stray Molde сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Кьяер Йеппе забивает с правой ноги!
    • 33'
      Stian Stray Molde сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Кьяер Йеппе забивает с правой ноги!
    • 7'
      Г О О О О Л - Бьёрло Мортен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 3'
      Г О О О О Л - Бьёрло Мортен забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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