Тур: 7. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 3206 Главный судья: Моен Кристиан
1:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБьёрло Мортен
0:2
7' ГолБьёрло Мортен
16' Undefined phrase: football_event_Алеесами Хайтам
0:3
33' ГолКьяер Йеппе
0:4
45' ГолКьяер Йеппе
1:4
60' ПенальтиRemi Svindland
62' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
66' Желтая карточкаMikkjal Thomassen
90'+5
Ход матча
3'
0:1
7'
0:2
16'
33'
0:3
45'
0:4
60'
1:4
62'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
267 Количество передач 157
-
61 Владение мячом, % 39
33
Амин
Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
30 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Фредрикстад
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.13
Среднее время на гол
40
80
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
83
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0.29
|Носа Даль Петтер
|2
|0.29
|Simen Hestnes
|1
|0.14
|Haakon Hoseth
|1
|0.14
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.14
|Robin Rasch
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|5
|0.71
|Stian Stray Molde
|2
|0.29
|Кьяер Йеппе
|2
|0.29
|Sondre Soerloekk
|1
|0.14
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.14
|Квиле Сигур
|1
|0.14
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Simen Hestnes
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
КФУМ Осло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
44%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1
Результаты матчей
КФУМ Осло
Фредрикстад
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
43
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3