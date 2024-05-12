Тур: 7. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.63
Среднее время на гол
40
144
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.33
|Йенсен Рубен
|1
|0.17
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.25
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.25
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.25
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.13
|Миеттинен Тони
|1
|0.13
|Аас Сайвер
|1
|0.13
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mihajlo Ivancevic
|1
|1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
5
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Одд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1
Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1
Результаты матчей
Тромсё
Одд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|0:3
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|14.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|15.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|1:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3