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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Тромсё
0:0
Первый тайм: 42'
Одд
0'

Ход матча

40'
Псише Кристоф
Tobias Guddal
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
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Тромсё
Ничья
Одд
2.15
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Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Хансен
Андре
13
Samuel
Skree
Skjeldal
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Нжи
Билал
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
К
3:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.63

Среднее время на гол

40
144

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.33
Йенсен Рубен 1 0.17
Vegard Oestraat Erlien 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.25
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.25
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.25
Ингебритсен Микаэль 1 0.13
Миеттинен Тони 1 0.13
Аас Сайвер 1 0.13
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Хаугор Якоб 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
5
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Одд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1
Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1

Результаты матчей

Тромсё
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 3:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
КФУМ Осло
 0:3 7 2 3 2 6 - 8 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
11.
Саннефьёрд
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 6 - 7 7
14.
Хёугесунн
 0:1 7 2 0 5 5 - 10 6
15.
Хам-Кам
 1:0 8 1 3 4 4 - 7 6
16.
Тромсё
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Фредрикстад
 3:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Хам-Кам
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Сарпсборг-08
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Одд
 0:0 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 0:3 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Хёугесунн
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
КФУМ Осло
 0:3 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Одд
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Сарпсборг-08
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Саннефьёрд
 1:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Tobias Guddal получил травму и заменен. Псише Кристоф выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
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