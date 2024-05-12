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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Тромсё
4:0
Конец матча
Одд
0'
1:0
49' Гол
Йенсен Рубен
2:0
51' Гол
Vegard Oestraat Erlien
3:0
70' Гол
Антонсен Кент-Аре
4:0
74' Гол
Норхейм Рунар
90'+3

Ход матча

40'
Псише Кристоф
Tobias Guddal
 
49'
Йенсен Рубен
(Vegard Oestraat Erlien)
1:0
51'
Vegard Oestraat Erlien
(Енссен Андерс)
2:0
63'
 
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Faniel Temesgen Tewelde
63'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Свендсен Тобиас
70'
Антонсен Кент-Аре
(Vegard Oestraat Erlien)
3:0
72'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
74'
Норхейм Рунар
(Антонсен Кент-Аре)
4:0
76'
Нильсен Лассе
Антонсен Кент-Аре
 
76'
Нордас Лассе
Jakob Napoleon Romsaas
 
76'
Markus Johnsgaard
Робертсен Йеспер
 
76'
 
Аас Сайвер
Нжи Билал
76'
 
Casper Glenna
Samuel Skree Skjeldal
81'
 
Jesper Svenungsen Skau
Ингебритсен Микаэль

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 553 Количество передач 576
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Хансен
Андре
13
Samuel
Skree
Skjeldal
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Нжи
Билал
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
К
3:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.63

Среднее время на гол

40
144

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Рубен 2 0.33
Нордас Лассе 2 0.33
Vegard Oestraat Erlien 1 0.17
Антонсен Кент-Аре 1 0.17
Норхейм Рунар 1 0.17
Енссен Андерс 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.25
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.25
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.25
Ингебритсен Микаэль 1 0.13
Миеттинен Тони 1 0.13
Аас Сайвер 1 0.13
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Хаугор Якоб 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Результаты матчей

Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
5
Тромсё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
4
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90

Забито

7
9
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
4
57%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1
Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1

Результаты матчей

Тромсё
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
3
5
1
5
2.5
1
7
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
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    • 51'
      ГОООООЛ - Vegard Oestraat Erlien Тромсё забивает ударом головой
    • 49'
      Vegard Oestraat Erlien сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Йенсен Рубен забивает с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Tobias Guddal получил травму и заменен. Псише Кристоф выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
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