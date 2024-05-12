Тур: 7. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
1:0
49' ГолЙенсен Рубен
2:0
51' ГолVegard Oestraat Erlien
3:0
70' ГолАнтонсен Кент-Аре
4:0
74' ГолНорхейм Рунар
90'+3
Ход матча
49'
51'
70'
74'
76'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
553 Количество передач 576
-
46 Владение мячом, % 54
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.63
Среднее время на гол
40
144
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Рубен
|2
|0.33
|Нордас Лассе
|2
|0.33
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.17
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.17
|Норхейм Рунар
|1
|0.17
|Енссен Андерс
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.25
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.25
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.25
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.13
|Миеттинен Тони
|1
|0.13
|Аас Сайвер
|1
|0.13
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mihajlo Ivancevic
|1
|1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
5
Тромсё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
4
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90
Забито
7
9
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
4
57%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1
Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1
Результаты матчей
Тромсё
Одд
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
24
35
15
17
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3