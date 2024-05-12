  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хам-Кам
1:0
Первый тайм: 43'
Хёугесунн
0'
1:0
4' Гол
Эдегор Никлас
21' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
24' Undefined phrase: football_event_
Удаль Хенрик

Ход матча

4'
Эдегор Никлас
(Удаль Хенрик)
1:0
21'
Шельстад Фредрик
 
24'
Удаль Хенрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Хёугесунн
3.60
Реклама, zenit.win
5.00
Реклама, betcity.ru
8.98
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
17
Эдегор
Никлас
1
Сельвик
Эгиль
5
Hlynur
Karlsson
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Хам-Кам
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 2 0.25
Мава Мозес 1 0.13
Марес Люк 1 (1) 0.13
Удаль Хенрик 0 0
Конгсро Вегар 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 2 0.29
Sorry Diarra 2 0.29
Ismael Seone 1 0.14
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Шельстад Фредрик 1 0
Марес Люк 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 3 0
Лейте Бруно 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Sorry Diarra 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
0
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хёугесунн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Хёугесунн

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 3:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
КФУМ Осло
 0:3 7 2 3 2 6 - 8 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
11.
Саннефьёрд
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 6 - 7 7
14.
Хёугесунн
 0:1 7 2 0 5 5 - 10 6
15.
Хам-Кам
 1:0 8 1 3 4 4 - 7 6
16.
Тромсё
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Фредрикстад
 3:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Хам-Кам
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Сарпсборг-08
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Одд
 0:0 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 0:3 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Хёугесунн
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
КФУМ Осло
 0:3 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Одд
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Сарпсборг-08
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Саннефьёрд
 1:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Хёугесунн
3.60
Реклама, zenit.win
5.00
Реклама, betcity.ru
8.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 1:0 Хёугесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хам-Кам
Хёугесунн
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный