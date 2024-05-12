Тур: 7. Стадион: Брискеби. Главный судья: Лиен Мариус
0'
1:0
4' ГолЭдегор Никлас
21' Желтая карточкаШельстад Фредрик
24' Undefined phrase: football_event_Удаль Хенрик
Ход матча
4'
1:0
21'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Хёугесунн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Никлас
|2
|0.25
|Мава Мозес
|1
|0.13
|Марес Люк
|1 (1)
|0.13
|Удаль Хенрик
|0
|0
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|2
|0.29
|Sorry Diarra
|2
|0.29
|Ismael Seone
|1
|0.14
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|1
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Лейте Бруно
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Sorry Diarra
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
0
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хёугесунн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Хёугесунн
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|0:3
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|14.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|15.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|1:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3