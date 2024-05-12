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  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хам-Кам
2:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
4' Гол
Эдегор Никлас
21' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
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Удаль Хенрик
43' Желтая карточка
Лейте Бруно
58' Желтая карточка
Anders Baertelsen
1:1
59' Гол
Sorry Diarra
1:2
61' Гол
Конрадсен Мортен
2:2
74' Гол
John Olav Norheim
90' Желтая карточка
Конгсро Вегар
90'+7

Ход матча

4'
Эдегор Никлас
(Удаль Хенрик)
1:0
21'
Шельстад Фредрик
 
24'
Удаль Хенрик
 
43'
 
Лейте Бруно
58'
 
Anders Baertelsen
59'
1:1
Sorry Diarra
59'
 
Claus Niyukuri
Hlynur Karlsson
61'
1:2
Конрадсен Мортен
(Oscar Krusnell)
64'
Киркеволд Пол
Kristian Loenstad Onsrud
 
64'
Мава Мозес
Удаль Хенрик
 
69'
 
Sander Innvaer
Тунекти Себастьян
71'
Julian Bakkeli Gonstad
Эдегор Никлас
 
71'
Arne Odegard
Йонссон Видар
 
74'
John Olav Norheim
(Куртович Виллиам)
2:2
82'
 
Самуэльсен Мартин
Конрадсен Мортен
82'
 
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
87'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
90'
Конгсро Вегар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 322 Количество передач 598
  • 35 Владение мячом, % 65
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
17
Эдегор
Никлас
1
Сельвик
Эгиль
5
Hlynur
Karlsson
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Хам-Кам
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 2 0.25
John Olav Norheim 1 0.13
Мава Мозес 1 0.13
Марес Люк 1 (1) 0.13
Куртович Виллиам 0 0
Удаль Хенрик 0 0
Конгсро Вегар 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.43
Лейте Бруно 2 0.29
Конрадсен Мортен 1 0.14
Ismael Seone 1 0.14
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Шельстад Фредрик 1 0
Марес Люк 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Людвикссон Антон 2 0
Sorry Diarra 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
0
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хёугесунн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Хёугесунн

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О О О Л - Sory Diarra из команды Хёугесунн головой вбивает мяч в сетку.
    • 58'
      Андерс Бертельсен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 2:2 Хёугесунн онлайн

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