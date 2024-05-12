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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 43'
Викинг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Викинг
2.35
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Стрёмсгодсет
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
ТМК
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
ТМС
0:2
Э
3:2
КН
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.19

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.29
Томассон Логи 1 0.14
Валсвик Густав 1 0.14
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.14
Jesper Taaje 1 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 2 (1) 0.29
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.29
Д'Агостино Николас 1 0.14
Кристиансен Петер 1 0.14
Танген Харальд 1 0.14
Белл Джо 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Викинг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 3:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
КФУМ Осло
 0:3 7 2 3 2 6 - 8 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
11.
Саннефьёрд
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 6 - 7 7
14.
Хёугесунн
 0:1 7 2 0 5 5 - 10 6
15.
Хам-Кам
 1:0 8 1 3 4 4 - 7 6
16.
Тромсё
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Фредрикстад
 3:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Хам-Кам
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Сарпсборг-08
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Одд
 0:0 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 0:3 4 0 2 2 2 - 7 2
14.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Тромсё
 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Хёугесунн
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
КФУМ Осло
 0:3 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Одд
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Сарпсборг-08
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Саннефьёрд
 1:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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