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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4669 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча
Викинг
0'
0:1
53' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
79' Желтая карточка
Sivert Westerlund
90' Желтая карточка
Marko Lawk Farji
90' Желтая карточка
Эукленн Сондре
90' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
90'+9

Ход матча

46'
 
Эукленн Сондре
Язбек Патрик
53'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Эукленн Сондре)
57'
Мелькерсен Элиас Хофф
Менерт Маркус
 
72'
Jonas Torrissen Therkelsen
Стенгель Херман
 
72'
Sivert Westerlund
Томассон Логи
 
79'
Sivert Westerlund
 
80'
 
Д'Агостино Николас
Трипич Златко
89'
 
Паульсен Кристоффер
Сальвесен Ларс-Йорген
90'
Marko Lawk Farji
 
90'
 
Эукленн Сондре
90'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Хауген Херман
90'
 
Vetle Auklend
Кристиансен Петер
90'
Андерсен Эйрик Улланд
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 371 Количество передач 467
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Стрёмсгодсет
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
ТМК
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
ТМС
0:2
Э
3:2
КН
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.19

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.29
Томассон Логи 1 0.14
Валсвик Густав 1 0.14
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.14
Jesper Taaje 1 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0.43
Трипич Златко 2 (1) 0.29
Д'Агостино Николас 1 0.14
Кристиансен Петер 1 0.14
Танген Харальд 1 0.14
Белл Джо 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Красники Крешник 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Викинг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
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