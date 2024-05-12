Тур: 7. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4669 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Конец матча
0'
0:1
53' ГолСальвесен Ларс-Йорген
79' Желтая карточкаSivert Westerlund
90' Желтая карточкаMarko Lawk Farji
90' Желтая карточкаЭукленн Сондре
90' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
90'+9
Ход матча
53'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
371 Количество передач 467
-
45 Владение мячом, % 55
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tobias Moi
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Викинг
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.94
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.19
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.29
|Томассон Логи
|1
|0.14
|Валсвик Густав
|1
|0.14
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.14
|Jesper Taaje
|1
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.14
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0.43
|Трипич Златко
|2 (1)
|0.29
|Д'Агостино Николас
|1
|0.14
|Кристиансен Петер
|1
|0.14
|Танген Харальд
|1
|0.14
|Белл Джо
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
4
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Викинг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
25
16
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3