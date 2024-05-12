Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
1:0
4' ГолКоскинен Отсо
2:0
41' ПенальтиColin Odutayo
49' Желтая карточкаRiku Selander
53' Желтая карточкаDaniel Enqvist
59' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
3:0
60' ПенальтиJulius Tauriainen
69' Желтая карточкаHugo Cardoso
69' Желтая карточкаSamuel Pasanen
70' Желтая карточкаРайтанен Патрик
Ход матча
4'
41'
2:0
49'
53'
60'
69'
69'
70'
12
Фокс
Дилан
15
Иванович
Люк
10
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Hugo Cardoso
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
Лахти
Мариехамн
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
47 матчей
38.3%
31.9%
29.8%
18 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
42.6%
23.4%
34%
20 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
37
Голов в среднем за матч
1.45
1.37
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.47
1.26
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.17
|Коскинен Отсо
|1
|0.17
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.17
|Colin Odutayo
|1 (1)
|0.17
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.67
|Олавале Мухамед
|3
|0.5
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.17
|Саллинен Оскари
|1
|0.17
|Ойяла Матиас
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|1
|Riku Selander
|2
|0
|Samuel Pasanen
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
|Colin Odutayo
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дальстрем Себастьян
|2
|1
|Райтанен Патрик
|3
|0
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Pedro Machado
|2
|0
|Олавале Мухамед
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лахти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
8
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мариехамн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1
ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1
Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
Результаты матчей
Лахти
Мариехамн
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лахти
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|10.
|3:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|12.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2