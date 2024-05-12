  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
3:0
Второй тайм: 73'
Мариехамн
0'
1:0
4' Гол
Коскинен Отсо
2:0
41' Пенальти
Colin Odutayo
49' Желтая карточка
Riku Selander
53' Желтая карточка
Daniel Enqvist
59' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
3:0
60' Пенальти
Julius Tauriainen
69' Желтая карточка
Hugo Cardoso
69' Желтая карточка
Samuel Pasanen
70' Желтая карточка
Райтанен Патрик
1
Олувайеми
Джош
21
Вайнионпяя
Матиас
12
Фокс
Дилан
5
Джалу
Бубакар
29
Akseli
Puukko
6
Samuel
Pasanen
8
Riku
Selander
11
Коскинен
Отсо
16
Julius
Tauriainen
15
Иванович
Люк
7
Colin
Odutayo
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
10
Ойяла
Матиас
20
Emmanuel
Patut
8
Дальстрем
Себастьян
28
Ниссинен
Йири
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
Лахти
Мариехамн

История личных встреч

Лахти
Мариехамн

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

47 матчей

38.3%
31.9%
29.8%
18 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

42.6%
23.4%
34%
20 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:0
В
0:2
В
2:3
В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

29
37

Голов в среднем за матч

1.45
1.37

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julius Tauriainen 1 (1) 0.17
Коскинен Отсо 1 0.17
Лопес Майкл 1 (1) 0.17
Colin Odutayo 1 (1) 0.17
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.67
Олавале Мухамед 3 0.5
Дальстрем Себастьян 1 0.17
Саллинен Оскари 1 0.17
Ойяла Матиас 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 1
Riku Selander 2 0
Samuel Pasanen 2 0
Фокс Дилан 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
Colin Odutayo 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дальстрем Себастьян 2 1
Райтанен Патрик 3 0
Emmanuel Patut 3 0
Pedro Machado 2 0
Олавале Мухамед 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Ойяла Матиас 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лахти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
8
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мариехамн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1
ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1
Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2

Результаты матчей

Лахти
Мариехамн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лахти
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
ХИК
 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Хака
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Ильвес
 1:0 6 3 1 2 9 - 9 10
7.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
8.
Мариехамн
 0:3 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
Интер Турку
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Лахти
 3:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Оулу
 6 0 3 3 9 - 12 3
12.
ЕИФ Экенас
 0:1 6 0 2 4 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 0:3 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Лахти
 3:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Ильвес
 1:0 3 1 1 1 7 - 8 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ЕИФ Экенас
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
2.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
7.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3:0 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 0:1 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Интер Турку
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Мариехамн
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Весь список
  • 59'
    Аувинен Ээро-Матти получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Daniel Enqvist получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Колин Одутайо уходит с поля. Бабикер Асаад выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Колин Одутайо из команды Лахти забивает с точки!
  • 16'
    Иванович Люк уходит с поля. Marius Koenkkoelae выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Юлиус Тауряйнен сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Коскинен Отсо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.63. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.63 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Лахти
    Ничья
    Мариехамн
    3.10
    3.15
    Реклама, pari.ru
    33.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лахти 3:0 Мариехамн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лахти
    Мариехамн
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный