Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
0:2
Второй тайм: 87'
0'
0:1
40' ГолМяенпя Аапо
50' Желтая карточкаSimon Lindholm
53' Желтая карточкаКабаши Ариан
57' Желтая карточкаEetu Puro
63' Желтая карточкаВетели Йоона
77' Желтая карточкаПопович Антон
0:2
81' ГолOiva Jukkola
Ход матча
40'
0:1
50'
53'
57'
63'
77'
81'
0:2
8
Аду
Энох
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Eetu Puro
-
-
18 _Arttu S.
-
30 Emil Pallas
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.33
|Ойала Саломо
|1
|0.17
|Abdoulaye Kante
|1
|0.17
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.17
|Мохаммед Насиру
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|3
|0.5
|Oiva Jukkola
|2
|0.33
|Хаарала Сантери
|2 (1)
|0.33
|Мяенпя Аапо
|1
|0.17
|Арифи Дони
|1
|0.17
|Ветели Йоона
|0
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|1
|0
|Лекселль Александр
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Катц Калле
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Eetu Puro
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Ramilson Almeida
|1
|0
|Йоэль Лехтонен
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|2
|1
|Попович Антон
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Хаарала Сантери
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ЕИФ Экенас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
0
3
ЕИФ Экенас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ильвес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2
Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6
Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Ильвес
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|10.
|3:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|12.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2