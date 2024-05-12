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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
0:2
Второй тайм: 87'
Ильвес
0'
0:1
40' Гол
Мяенпя Аапо
50' Желтая карточка
Simon Lindholm
53' Желтая карточка
Кабаши Ариан
57' Желтая карточка
Eetu Puro
63' Желтая карточка
Ветели Йоона
77' Желтая карточка
Попович Антон
0:2
81' Гол
Oiva Jukkola
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
29
Fahad
Mohamed
8
Аду
Энох
31
Ефимов
Станислав
35
Лекселль
Александр
14
Simon
Lindholm
20
Noah
Lundstroem
22
Мохаммед
Насиру
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
2
Matias
Kivikko
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Marius
Soederbaeck
29
Хаарала
Сантери
19
Oiva
Jukkola
ЕИФ Экенас
Ильвес

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.33
Ойала Саломо 1 0.17
Abdoulaye Kante 1 0.17
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.17
Мохаммед Насиру 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 3 0.5
Oiva Jukkola 2 0.33
Хаарала Сантери 2 (1) 0.33
Мяенпя Аапо 1 0.17
Арифи Дони 1 0.17
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 3 0
Аду Энох 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Катц Калле 1 0
Simon Lindholm 1 0
Eetu Puro 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Йоэль Лехтонен 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 2 1
Попович Антон 3 0
Ветели Йоона 3 0
Хаарала Сантери 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ЕИФ Экенас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

0
3
ЕИФ Экенас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ильвес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2
Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6
Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Ильвес

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
ХИК
 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Хака
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Ильвес
 2:0 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
8.
Мариехамн
 0:3 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
Интер Турку
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Лахти
 3:0 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Оулу
 6 0 3 3 9 - 12 3
12.
ЕИФ Экенас
 0:2 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 0:3 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Лахти
 3:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Ильвес
 2:0 3 1 1 1 7 - 8 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Оулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЕИФ Экенас
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 2:0 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
7.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3:0 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 0:2 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Интер Турку
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Мариехамн
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Ветели Йоона сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Мяенпя Аапо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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