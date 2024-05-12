Тур: 7. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Хансен Торе
0:2
Второй тайм: 80'
0'
8' Желтая карточкаБломберг Оле-Дидрик
35' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
43' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
45' Undefined phrase: football_event_Кнутсон Эрлинг
0:1
59' ГолНильсен Сиверт
0:2
68' ГолСолтведт Йоахим
73' Вторая желтая карточкаРосет Мартин-Уве
74' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
Ход матча
43'
45'
59'
68'
0:2
73'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
169 Количество передач 234
-
44 Владение мячом, % 56
16
Uba
Charles
64
Ларссон
Эрик
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 _Efe L.
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Бранн
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.86
0.79
Среднее время на гол
48
114
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.86
1.93
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|3
|0.43
|Гарнас Эспен
|1
|0.14
|Китолано Эрик
|1
|0.14
|Антонио Владимиро
|1
|0.14
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.5
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.38
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.25
|Кастро Никлас
|1
|0.13
|Нильсен Сиверт
|1
|0.13
|Финне Бор
|1
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|1 (1)
|0.13
|Кроне Свенн
|0
|0
|Хорн Майер
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Лиллестрём
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бранн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5
Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Бранн
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|15.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3