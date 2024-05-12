  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8386 Главный судья: Хансен Торе
Лиллестрём
0:2
Конец матча
Бранн
0'
8' Желтая карточка
Бломберг Оле-Дидрик
35' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
43' Желтая карточка
Росет Мартин-Уве
45' Undefined phrase: football_event_
Кнутсон Эрлинг
0:1
59' Гол
Нильсен Сиверт
0:2
68' Гол
Солтведт Йоахим
73' Вторая желтая карточка
Росет Мартин-Уве
73' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
90'+5

Ход матча

8'
 
Бломберг Оле-Дидрик
35'
Габриэльсен Рубен
 
43'
Росет Мартин-Уве
 
45'
Кнутсон Эрлинг
 
46'
 
Солтведт Йоахим
Кнудсен Фредрик
46'
Тённесен Кристоффер
Ларссон Эрик
 
53'
 
Кастро Никлас
Матисен Ульрик
59'
0:1
Нильсен Сиверт
(Солтведт Йоахим)
65'
Лундему Мариус
August Karlin
 
65'
Скогволд Хенрик
Кнутсон Эрлинг
 
68'
0:2
Солтведт Йоахим
(Хорн Майер)
73'
Росет Мартин-Уве
 
73'
 
Корнвиг Эмиль
77'
Гарнас Эспен
Китолано Эрик
 
80'
_Efe L.
Скогволд Хенрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 311 Количество передач 510
  • 40 Владение мячом, % 60
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
64
Ларссон
Эрик
18
August
Karlin
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
15
Кнутсон
Эрлинг
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Бломберг
Оле-Дидрик
Лиллестрём
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Бранн

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:2
К
2:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:4
ТМС
5:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
0.79

Среднее время на гол

48
114

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.86
1.93

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.86
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 3 0.43
Гарнас Эспен 1 0.14
Китолано Эрик 1 0.14
Антонио Владимиро 1 0.14
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.5
Солтведт Йоахим 3 (1) 0.38
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.25
Кастро Никлас 1 0.13
Нильсен Сиверт 1 0.13
Финне Бор 1 0.13
Корнвиг Эмиль 1 (1) 0.13
Кроне Свенн 0 0
Хорн Майер 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 2 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кроне Свенн 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Лиллестрём
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бранн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
3
25%
3
60%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5
Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Бранн

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Бранн
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Фредрикстад
 7 4 2 1 12 - 6 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Викинг
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
КФУМ Осло
 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
ФК Кристиансунн
 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Одд
 8 2 2 4 9 - 16 8
11.
Саннефьёрд
 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Сарпсборг-08
 7 2 1 4 7 - 10 7
13.
Хёугесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
14.
Лиллестрём
 7 2 1 4 6 - 12 7
15.
Хам-Кам
 8 0 4 4 5 - 9 4
16.
Тромсё
 6 1 0 5 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
16.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Хёугесунн Лейте Бруно 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О О Л! Лиллестрём забивает! Кнутсон Эрлинг отличился.
    • 43'
      Росет Мартин-Уве получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Ole Blomberg получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лиллестрём 0:2 Бранн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный