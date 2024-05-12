Тур: 7. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 8386 Главный судья: Хансен Торе
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБломберг Оле-Дидрик
35' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
43' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
45' Undefined phrase: football_event_Кнутсон Эрлинг
0:1
59' ГолНильсен Сиверт
0:2
68' ГолСолтведт Йоахим
73' Вторая желтая карточкаРосет Мартин-Уве
73' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
90'+5
Ход матча
43'
45'
59'
68'
0:2
73'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
311 Количество передач 510
-
40 Владение мячом, % 60
16
Uba
Charles
64
Ларссон
Эрик
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 _Efe L.
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Бранн
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.86
0.79
Среднее время на гол
48
114
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.86
1.93
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|3
|0.43
|Гарнас Эспен
|1
|0.14
|Китолано Эрик
|1
|0.14
|Антонио Владимиро
|1
|0.14
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.5
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.38
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.25
|Кастро Никлас
|1
|0.13
|Нильсен Сиверт
|1
|0.13
|Финне Бор
|1
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|1 (1)
|0.13
|Кроне Свенн
|0
|0
|Хорн Майер
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Лиллестрём
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бранн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
3
25%
3
60%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5
Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Бранн
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
44
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|3