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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Бельграно
1:1
Первый тайм: 24'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
9' Гол
Хара Франко
1:1
12' Гол
Соса Сантьяго

Ход матча

9'
Хара Франко
(Ленциони Факундо)
1:0
12'
1:1
Соса Сантьяго
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Расинг Авельянеда
3.75
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3.30
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3.20
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Все Коэффициенты
25
Лосада
Науэль
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
26
Ленциони
Факундо
10
Марин
Матиас
34
Geronimo
Heredia
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
29
Хара
Франко
25
Facundo
Cambeses
15
Gaston
Martirena
6
Nazareno
Colombo
30
Сигали
Леонардо
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
22
Baltasar
Rodriguez
17
Карбонеро
Йохан
10
Мартинес
Рохер
18
Урси
Агустин
Бельграно
5-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бельграно
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:4
КПЛ
4:1
ЛП
0:0
С
1:0
С
2:2
П
2:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
ПА
2:3
ПВК
1:0
ПВК
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 1 1
Ленциони Факундо 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Сантьяго 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Расинг Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бельграно
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бельграно
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бельграно
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Расинг Авельянеда
3.75
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3.30
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3.20
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Бельграно
Расинг Авельянеда
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