Тур: 1.
4:4
Конец матча
0'
1:0
9' ГолХара Франко
1:1
12' ГолСоса Сантьяго
1:2
28' ПенальтиМартинес Рохер
30' Желтая карточкаGaston Martirena
44' Желтая карточкаAgustin Baldi
1:3
45' ГолСигали Леонардо
1:4
56' ГолМартинес Рохер
2:4
77' ГолMariano Troilo
3:4
81' ГолХара Франко
84' Желтая карточкаХара Франко
4:4
85' ГолХара Франко
90' Желтая карточкаФачелло Франсиско
90' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
90'+6
Ход матча
9'
1:0
12'
1:1
28'
1:2
30'
44'
45'
56'
1:4
77'
2:4
81'
3:4
84'
85'
4:4
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
43 Franco Rami
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Бельграно
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|3
|Mariano Troilo
|1
|1
|Марин Матиас
|0
|0
|Рейна Брайан
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|2 (1)
|2
|Сигали Леонардо
|1
|1
|Соса Сантьяго
|1
|1
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хара Франко
|1
|0
|Agustin Baldi
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1
Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Расинг Авельянеда
Точный счет
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|2
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|2
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|2
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1
|Ланус
|Родригес Агустин
|1
|Индепендьенте Авельянеда
|Исла Маурисио
|1