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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Ланус
0:1
Второй тайм: 57'
Индепендьенте Ривадавия
0'
0:1
9' Гол
Francisco Petrasso
24' Желтая карточка
Tiago Palacios
41' Желтая карточка
Касерес Хуан

Ход матча

9'
0:1
Francisco Petrasso
(Хэм Эзекиль)
24'
 
Tiago Palacios
41'
Касерес Хуан
 
46'
Торрес Джонатан
Касерес Хуан
 
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Индепендьенте Ривадавия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агуэрре
Алан
24
Касерес
Хуан
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
35
Агирре
Брайан
5
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
32
Каррера
Рамиро
21
Лотти
Аугусто
9
Боу
Вальтер
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
41
Matias
Ruiz
Diaz
16
Tobias
Ostchega
17
Lautaro
Rios
26
Франко
Ромеро
8
Хэм
Эзекиль
31
Mauricio
Asenjo
10
Matias
Reali
Ланус
4-4-2
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Индепендьенте Ривадавия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francisco Petrasso 1 1
Хэм Эзекиль 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Хуан 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 1 0

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1
Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Расинг Авельянеда
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Бельграно
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Бельграно
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бельграно
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Касерес Хуан уходит с поля. Торрес Джонатан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Касерес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 24'
    Тьяго Паласиос получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Хэм Эзекиль сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Индепендьенте Ривадавия
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