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Тур: 1.
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 20'
Бока Хуниорс
0'
1:0
5' Гол
Renzo Tesuri

Ход матча

5'
Renzo Tesuri
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Бока Хуниорс
3.00
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3.56
5.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
43
Milton
Delgado
21
Фернандес
Игнасио
14
Luca
Langoni
36
Медина
Кристиан
18
Фабра
Франк
16
Мерентиель
Мигель
Атлетико Тукуман
4-4-2
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
П
2:2
П
0:1
ПА
0:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 1 1
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Бока Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Ланус Родригес Агустин 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Ренцо Тесури бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Бока Хуниорс
3.00
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3.56
5.24
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