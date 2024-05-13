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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
29' Гол
Mateo Agustin Coronel
33' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
45' Желтая карточка
Adrian Sanchez
55' Желтая карточка
Nicolas Romero
70' Желтая карточка
Renzo Tesuri
90'+6
25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
43
Milton
Delgado
21
Фернандес
Игнасио
14
Luca
Langoni
36
Медина
Кристиан
18
Фабра
Франк
16
Мерентиель
Мигель
Атлетико Тукуман
4-4-2
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
П
2:2
П
0:1
ПА
0:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 1
Juan Infante 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Tesuri 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Nicolas Romero 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
7.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Ланус Родригес Агустин 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Адриан Санчес получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
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