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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Тигре
0:1
Первый тайм: 25'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
0:1
10' Гол
Mauro Menzdez

Ход матча

10'
0:1
Mauro Menzdez
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Эстудиантес Ла-Плата
9.92
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4.30
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2.40
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Все Коэффициенты
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
17
Kevin
Lomonaco
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
29
Контин
Леандро
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
4
Santiago
Flores
6
Фернандес
Федерико
3
Nicolas
Andres
Fernandez
8
Сукуи
Фернандо
5
Аскасибар
Сантьяго
10
Пьятти
Пабло
32
Tiago
Palacios
16
Mauro
Menzdez
19
Маньома
Алексис
Тигре
4-4-1-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Эстудиантес Ла-Плата

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.58

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
68

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4
Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Депортиво Риестра
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Депортиво Риестра
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Депортиво Риестра
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Г О О О О Л - Мауро Мендес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Эстудиантес Ла-Плата
9.92
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4.30
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Тигре
Эстудиантес Ла-Плата
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