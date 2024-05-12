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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Депортиво Риестра
1:0
Первый тайм: 25'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
1:0
8' Гол
Jonathan Herrera1
19' Желтая карточка
Перуцци Франсиско

Ход матча

8'
Jonathan Herrera1
(Leonardo Landriel)
1:0
19'
 
Перуцци Франсиско
Лучшие коэффициенты
Депортиво Риестра
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.85
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3.67
7.40
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
4
Yaison
Murillo
Mena
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
6
Nicolas
Dematei
30
Leonardo
Landriel
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
5
Рамирес
Педро
17
Gustavo
Fernandez
II
9
Jonathan
Herrera1
25
Гомес
Гастон
4
Романа
Джохан
6
Карлос
Санчес
2
Эрнандес
Николас
35
Gonzalo
Lujan
Melli
50
Перуцци
Франсиско
32
Тапия
Иван
37
Elias
Baez
7
Ezequiel
Cerutti
27
Diego
Herazo
9
Таррагона
Кристиан
Депортиво Риестра
4-4-2
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 1
Leonardo Landriel 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Депортиво Риестра
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Депортиво Риестра
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Депортиво Риестра
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Перуцци Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Leonardo Landriel сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Хонатан Эррера бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Депортиво Риестра.
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Депортиво Риестра
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.85
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3.67
7.40
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Депортиво Риестра
Сан-Лоренсо Альмагро
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