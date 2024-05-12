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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:1
Первый тайм: 29'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
15' Гол
Мора Фелипе
1:1
19' Гол
Ролдан Кристиан

Ход матча

15'
Мора Фелипе
(Родригес Джонатан)
1:0
19'
1:1
Ролдан Кристиан
(Руснак Альберт)
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.02
3.80
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2.60
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Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Морено
Сантьяго
14
Родригес
Джонатан
11
Антони
9
Мора
Фелипе
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Раген
Джексон
15
Белл
Джон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

47 матчей

42.6%
21.3%
36.1%
20 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.4%
57.4%
19.2%
11 побед 27 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.9%
31.9%
36.2%
15 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.81

Среднее время на гол

66
49

Всего голов

75
71

Голов в среднем за матч

1.6
1.51

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

56
59

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 5 0.42
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.33
Морено Сантьяго 3 0.25
Антони 3 0.25
Родригес Джонатан 2 0.17
Уильямсон Эрик 1 0.08
Миллер Эрик 1 0.08
Асприлья Дайрон 1 0.08
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 6 (4) 0.5
Моррис Джордан 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Чу Лео 1 0.08
Рольдан Александер 1 0.08
Варгас Обед 1 0.08
Тевес Дилан 1 0.08
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.08
Руснак Альберт 0 0
Ролдан Кристиан 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 3 1
Паредес Кристиан 3 0
Миллер Камаль 3 0
Крепо Максим 1 1
Родригес Джонатан 2 0
Миллер Эрик 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Браво Клаудио III 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раген Джексон 3 1
Толо Нуху 4 0
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Рольдан Александер 1 1
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
6
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сиэтл Саундерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
38%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

14
3
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
20%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
5
38%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 5 2 23 - 19 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 13 18
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
9.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 12 2 5 5 14 - 14 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
13.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 12 2 5 5 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 20 - 28 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 5 1 3 1 10 - 9 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 1 5 13 - 17 4
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.02
3.80
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2.60
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