Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМора Фелипе
1:1
19' ГолРолдан Кристиан
1:2
50' ГолРуидиас Рауль
55' Желтая карточкаТоло Нуху
66' Желтая карточкаЖупарич Дарио
90'+6
Ход матча
15'
1:0
19'
50'
1:2
55'
66'
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
11
Антони
24
Фрай
Стефан
15
Белл
Джон
18
Варгас
Обед
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
47 матчей
42.6%
21.3%
36.1%
20 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.4%
57.4%
19.2%
11 побед 27 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.9%
31.9%
36.2%
15 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
35
38
Голов в среднем за матч
1.35
1.81
Среднее время на гол
66
49
Всего голов
75
71
Голов в среднем за матч
1.6
1.51
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
56
59
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|5
|0.42
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.33
|Морено Сантьяго
|3
|0.25
|Антони
|3
|0.25
|Родригес Джонатан
|2
|0.17
|Уильямсон Эрик
|1
|0.08
|Миллер Эрик
|1
|0.08
|Асприлья Дайрон
|1
|0.08
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.58
|Моррис Джордан
|1
|0.08
|Ролдан Кристиан
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Чу Лео
|1
|0.08
|Варгас Обед
|1
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.08
|Тевес Дилан
|1
|0.08
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.08
|Руснак Альберт
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|3
|1
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Миллер Камаль
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Родригес Джонатан
|2
|0
|Миллер Эрик
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|5
|0
|Раген Джексон
|3
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Рольдан Александер
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
4
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
6
Портленд Тимберс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
4
44%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
14
3
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
24%
3
20%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
3
20%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
12%
2
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
5
36%
31-45
6
24%
4
29%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
84
48
210
210
111
111
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 19
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|21 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|5