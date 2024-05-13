Тур: 8. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17316
0'
0:1
34' ГолБотхейм Эрик
37' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
0:2
42' ГолРикс Сёрен
67' Желтая карточкаОльссон Себастьян
73' Желтая карточкаПюндт Андреас
0:3
88' ГолЙонсен Лассер Берг
90'+9
Ход матча
34'
0:1
42'
0:2
73'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Гётеборг
Мальмё
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.3%
32.4%
43.3%
9 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
26
Голов в среднем за матч
0.71
1.3
Среднее время на гол
127
69
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.41
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
44
50
Голов в среднем за матч
1.19
1.35
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
75
66
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|3
|0.38
|Thomas Santos
|1
|0.13
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.13
|Муколли Арбнор
|1
|0.13
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.13
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|6
|0.75
|Ботхейм Эрик
|5
|0.63
|Нанаси Себастьян
|4
|0.5
|Рикс Сёрен
|2
|0.25
|Корнелиус Дерек
|1
|0.13
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.13
|Веккья Стефано
|1
|0.13
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.13
|Али Таха Абди
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Malick Junior Yalcouye
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
2
15
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
5
33%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
14%
3
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
7
32%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
3
43%
6
27%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
58%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1
Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2
Результаты матчей
Гётеборг
Мальмё
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
53
17
44
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (4)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3