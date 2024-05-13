  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 17316
Гётеборг
0:3
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
34' Гол
Ботхейм Эрик
37' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
0:2
42' Гол
Рикс Сёрен
67' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
73' Желтая карточка
Пюндт Андреас
0:3
88' Гол
Йонсен Лассер Берг
90'+9
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
11
Paulos
Abraham
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
7
Розенгрен
Отто
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
Гётеборг
4-3-3
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

Гётеборг
Мальмё

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.3%
32.4%
43.3%
9 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

А
2:2
ТМК
0:1
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

12
26

Голов в среднем за матч

0.71
1.3

Среднее время на гол

127
69

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.41

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

44
50

Голов в среднем за матч

1.19
1.35

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

75
66

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 3 0.38
Thomas Santos 1 0.13
Malick Junior Yalcouye 1 0.13
Муколли Арбнор 1 0.13
Скеллеруп Лаурс 1 0.13
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Тордарсон Колбейнн 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 6 0.75
Ботхейм Эрик 5 0.63
Нанаси Себастьян 4 0.5
Рикс Сёрен 2 0.25
Корнелиус Дерек 1 0.13
Йонсен Лассер Берг 1 0.13
Веккья Стефано 1 0.13
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.13
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Malick Junior Yalcouye 2 0
Петтерссон Оскар 1 0
Paulos Abraham 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

2
15
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
5
33%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
14%
3
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
7
32%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
3
43%
6
27%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
58%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1
Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2

Результаты матчей

Гётеборг
Мальмё

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 22 - 4 21
2.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
3.
Хеккен
 8 5 1 2 17 - 11 16
4.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
5.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Хаммарбю
 8 4 0 4 13 - 11 12
8.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
10.
Эльфсборг
 8 3 1 4 11 - 14 10
11.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
12.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
13.
Вернаму
 8 2 2 4 8 - 15 8
14.
Гётеборг
 8 2 1 5 7 - 12 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
6.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
8.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
3.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Хаммарбю
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (4)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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