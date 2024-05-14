Тур: 7.
0'
21' Желтая карточкаMamadouba Diaby
45' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
48' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:0
52' ГолTobias Bjoernstad
55' Вторая желтая карточкаMamadouba Diaby
2:0
56' ПенальтиХольмберг Карл
64' Желтая карточкаAdi Fisic
64' Желтая карточкаХольмберг Карл
78' Желтая карточкаМаккью Эрик
82' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
89' Желтая карточкаМодиг Йеспер
2:1
90' ПенальтиЛиндгрен Густав
90'+8
Ход матча
21'
52'
55'
56'
2:0
64'
64'
78'
89'
90'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Bark
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Эребру
Дегерфорс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|0.71
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.29
|Саид Мохаммед
|2
|0.29
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|5
|0.71
|Линдгрен Густав
|4 (2)
|0.57
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.14
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крона Себастьян
|2
|1
|Маккью Эрик
|2
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Lucas Shlimon
|3
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дегерфорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0
Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Результаты матчей
Эребру
Дегерфорс
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Эребру
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|4
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2