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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Эребру
2:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
21' Желтая карточка
Mamadouba Diaby
45' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
48' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
1:0
52' Гол
Tobias Bjoernstad
55' Вторая желтая карточка
Mamadouba Diaby
2:0
56' Пенальти
Хольмберг Карл
64' Желтая карточка
Adi Fisic
64' Желтая карточка
Хольмберг Карл
78' Желтая карточка
Маккью Эрик
82' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
89' Желтая карточка
Модиг Йеспер
2:1
90' Пенальти
Линдгрен Густав
90'+8
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
22
Lucas
Shlimon
9
Гваргис
Питер
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Alper
Demirol
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
Эребру
4-4-2
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Дегерфорс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:5
А
1:2
А
3:0
ТМК
1:0
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 5 (2) 0.71
Tobias Bjoernstad 2 0.29
Саид Мохаммед 2 0.29
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 5 0.71
Линдгрен Густав 4 (2) 0.57
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.14
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крона Себастьян 2 1
Маккью Эрик 2 1
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Lucas Shlimon 3 0
Гваргис Питер 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 3 1
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Моро Насиру 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Alper Demirol 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дегерфорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0
Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0

Результаты матчей

Эребру
Дегерфорс

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Эребру
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
7.
Хельсинборг
 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Гефле
 7 1 4 2 9 - 9 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
4.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Гефле
 4 1 2 1 8 - 7 5
13.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Хельсинборг Benjamin Orn 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Mamadouba Diaby получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 52'
      Гваргис Питер сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Tobias Bjoernstad бьет в цель!
    • 48'
      Ольссон Себастьян II получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 2:1 Дегерфорс онлайн

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