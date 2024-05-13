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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 29
Орландо Сити 6.9% (2)
X 3.4% (1)
Интер Майами 89.7% (26)
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Орландо Сити
Ничья
Интер Майами
3.21
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Орландо Сити
Интер Майами

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
5:0
М
1:1
СИЦА
3:1
М
1:3
М
4:1
М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Среднее время на гол

78
63

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.71
0.71

Среднее время на гол

33
126

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.93
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

46
84

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.45
Муриэль Луис 2 0.18
Лодейро Николас 1 0.09
Торрес Факундо 1 (1) 0.09
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.09
Ангуло Иван 1 0.09
Брекало Давид 1 0.09
Линн Джек 1 0.09
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 11 0.85
Месси Лионель 10 (1) 0.77
Рохас Матиас II 3 0.23
Гомес Диего 2 0.15
Тейлор Роберт 2 0.15
Кампана Леонардо 2 0.15
Кремаски Бенджамин 2 0.15
Бускетс Серхио 1 0.08
Альба Жорди 1 0.08
Афонсо Лео 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 4 0
Араухо Сесар 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Ангуло Иван 2 0
Фелипе 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 5 0
Гомес Диего 4 0
Бускетс Серхио 3 0
Вейгандт Марсело 3 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

3
1
Орландо Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
20
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
23%
1-15
3
38%
1
5%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
38%
4
18%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
5
38%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

13
36
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
8%
5
14%
1-15
3
23%
3
8%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
7
19%
46-60
1
8%
8
22%
61-75
4
31%
8
22%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
7
33%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4

Результаты матчей

Орландо Сити
Интер Майами

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
6
1.5
10
3
2
9
2.5
7
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 5 2 23 - 19 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 13 18
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
9.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 3 4 5 15 - 14 13
11.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 20 - 28 10
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 2 4 6 21 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 1 5 13 - 17 4
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Орландо Сити - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 19 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 29
    Орландо Сити 6.9% (2)
    X 3.4% (1)
    Интер Майами 89.7% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Орландо Сити
    Ничья
    Интер Майами
    3.21
    3.90
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    3.70
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    Прогнозы на матч Орландо Сити - Интер Майами

    Исход игры
    Орландо Сити
    6.9% (2)
    Ничья
    3.4% (1)
    Интер Майами
    89.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.89% (24)
    Меньше
    11.11% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    92.59% (25)
    Нет
    7.41% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    65.5% (19)
    2:3 Интер Майами
    6.9% (2)
    1:3 Интер Майами
    6.9% (2)
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