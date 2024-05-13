Тур: 1. Стадион: Inter&Co Stadium.
Позже
История личных встреч
Орландо Сити
Интер Майами
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Среднее время на гол
78
63
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.71
0.71
Среднее время на гол
33
126
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.93
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
46
84
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|5
|0.45
|Муриэль Луис
|2
|0.18
|Лодейро Николас
|1
|0.09
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.09
|Ангуло Иван
|1
|0.09
|Брекало Давид
|1
|0.09
|Линн Джек
|1
|0.09
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|11
|0.85
|Месси Лионель
|10 (1)
|0.77
|Рохас Матиас II
|3
|0.23
|Гомес Диего
|2
|0.15
|Тейлор Роберт
|2
|0.15
|Кампана Леонардо
|2
|0.15
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.15
|Бускетс Серхио
|1
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.08
|Афонсо Лео
|1
|0.08
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|4
|0
|Араухо Сесар
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Макгуайр Дункан
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Ангуло Иван
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|5
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Вейгандт Марсело
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
3
1
Орландо Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
20
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
5
23%
1-15
3
38%
1
5%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
38%
4
18%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
5
38%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
13
36
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
8%
5
14%
1-15
3
23%
3
8%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
7
19%
46-60
1
8%
8
22%
61-75
4
31%
8
22%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
7
33%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4
Результаты матчей
Орландо Сити
Интер Майами
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
42
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
121
56
103
29
76
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 19
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|21 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|5
Прогнозы на матч Орландо Сити - Интер Майами
Исход игры
Орландо Сити
6.9% (2)
Ничья
3.4% (1)
Интер Майами
89.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (24)
Меньше
11.11% (3)
Обе команды забьют
Да
92.59% (25)
Нет
7.41% (2)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
65.5% (19)
2:3 Интер Майами
6.9% (2)
1:3 Интер Майами
6.9% (2)
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