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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
27' Гол
Гомес Карлос
55' Желтая карточка
Бейкер Коди
2:0
58' Гол
Луна Диего
85' Желтая карточка
Рольдан Александер
86' Желтая карточка
Гомес Карлос
90' Желтая карточка
Барахас Фидель
90'+3
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
24
Фрай
Стефан
77
Китахара
Сота
25
Раген
Джексон
15
Белл
Джон
33
Бейкер
Коди
75
Лейва
Дэнни
6
Пауло
Жуан
I
93
Georgi
Minoungou
11
Руснак
Альберт
23
Чу
Лео
17
Мусовски
Дэниел
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
9.5%
4.8%
18 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

43 матча

41.9%
16.3%
41.8%
18 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.3%
51.2%
32.5%
7 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СИЦА
3:0
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.68
0.58

Среднее время на гол

53
154

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.58

Среднее время на гол

60
155

Всего голов

68
25

Голов в среднем за матч

1.58
0.58

Тотал матчей

2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

56
154

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 11 (1) 0.85
Гомес Карлос III 5 0.38
Катранис Александрос 2 0.15
Луна Диего 2 0.15
Джулио Андерсон 1 0.08
Енели Эмека 1 0.08
Крукс Мэтт 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Чанг Майкель 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.54
Моррис Джордан 1 0.08
Ролдан Кристиан 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Чу Лео 1 0.08
Варгас Обед 1 0.08
Рольдан Александер 1 0.08
Тевес Дилан 1 0.08
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.08
Руснак Альберт 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 5 0
Катранис Александрос 4 0
Гомес Карлос III 3 0
Крукс Мэтт 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Енели Эмека 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Барахас Фидель 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 5 0
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
4
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сиэтл Саундерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
6
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
6
27%
4
27%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 6 2 25 - 21 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 8 4 2 35 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 5 2 24 - 19 23
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 2 5 14 - 13 20
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
6.
Торонто
 Заявка 13 6 1 6 16 - 19 19
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 22 - 21 14
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 16 - 15 12
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
5.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Цинциннати
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Крукс Мэтт сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Гомес Карлос III бьет в цель!
    • 21'
      Чу Лео уходит с поля. Ротрок Пол выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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