Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолГомес Карлос
55' Желтая карточкаБейкер Коди
2:0
58' ГолЛуна Диего
85' Желтая карточкаРольдан Александер
86' Желтая карточкаГомес Карлос
90' Желтая карточкаБарахас Фидель
90'+3
Ход матча
21'
27'
1:0
55'
58'
2:0
86'
90'
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
24
Фрай
Стефан
15
Белл
Джон
33
Бейкер
Коди
75
Лейва
Дэнни
23
Чу
Лео
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
9.5%
4.8%
18 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
43 матча
41.9%
16.3%
41.8%
18 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.3%
51.2%
32.5%
7 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.68
0.58
Среднее время на гол
53
154
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.58
Среднее время на гол
60
155
Всего голов
68
25
Голов в среднем за матч
1.58
0.58
Тотал матчей
2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
56
154
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|11 (1)
|0.85
|Гомес Карлос III
|5
|0.38
|Катранис Александрос
|2
|0.15
|Луна Диего
|2
|0.15
|Джулио Андерсон
|1
|0.08
|Енели Эмека
|1
|0.08
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.54
|Моррис Джордан
|1
|0.08
|Ролдан Кристиан
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Чу Лео
|1
|0.08
|Варгас Обед
|1
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.08
|Тевес Дилан
|1
|0.08
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.08
|Руснак Альберт
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|5
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Гомес Карлос III
|3
|0
|Крукс Мэтт
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Енели Эмека
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|5
|0
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
4
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сиэтл Саундерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
6
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
6
27%
4
27%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
49
310
211
112
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 20
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5