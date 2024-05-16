Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:0
Конец матча
Ход матча
45'
45'
1:0
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
15
Утвик
Бьорн
14
Мартинш
Луиш
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Среднее время на гол
61
79
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
79
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|7 (4)
|0.54
|Бассетт Коул
|4
|0.31
|Михайлович Джордже
|2
|0.15
|Харрис Кельвин
|2
|0.15
|Бомбито Мойс
|2
|0.15
|Кабрал Кевин
|1
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.08
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|5
|0.42
|Голд Райан
|3
|0.25
|Пико Фабрис
|3
|0.25
|Рапосо Райан
|2
|0.17
|Шёпф Алессандро
|1
|0.08
|Али Ахмед
|1
|0.08
|Крейлах Дамир
|1
|0.08
|Веселинович Ранко
|1
|0.08
|Лаборда Матиас
|1
|0.08
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Утвик Бьорн
|0
|1
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Лаборда Матиас
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
1
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
8
Колорадо Рэпидс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
7
35%
3
17%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
76
57
211
39
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 20
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5