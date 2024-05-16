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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
45' Красная карточка
Утвик Бьорн
1:0
45' Пенальти
Наварро Рафа
90'+4
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
1
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
14
Мартинш
Луиш
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
28
Джонсон
Левонте
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 7 (4) 0.54
Бассетт Коул 4 0.31
Михайлович Джордже 2 0.15
Харрис Кельвин 2 0.15
Бомбито Мойс 2 0.15
Кабрал Кевин 1 0.08
Фернандес Омир 1 0.08
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 5 0.42
Голд Райан 3 0.25
Пико Фабрис 3 0.25
Рапосо Райан 2 0.17
Шёпф Алессандро 1 0.08
Али Ахмед 1 0.08
Крейлах Дамир 1 0.08
Веселинович Ранко 1 0.08
Лаборда Матиас 1 0.08
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Кабрал Кевин 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 4 0
Адекугбе Сэм 2 0
Пико Фабрис 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Утвик Бьорн 0 1
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Лаборда Матиас 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
8
Колорадо Рэпидс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
7
35%
3
17%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
5
28%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
5
7
2
11
2.5
3
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 6 2 25 - 21 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 8 4 2 35 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 5 2 24 - 19 23
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 2 5 14 - 13 20
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
6.
Торонто
 Заявка 13 6 1 6 16 - 19 19
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 22 - 21 14
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 16 - 15 12
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
5.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Цинциннати
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Наварро Рафа из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Утвик Бьорн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
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