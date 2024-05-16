Тур: 1. Стадион: Провиденс.
4:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолПеллегрино Амаль
0:2
34' ГолHernan Lopez
71' Красная карточкаВилсон Бруно
1:2
74' ПенальтиФеррейра Эвандер
2:2
80' ГолРодригес Джонатан
82' Желтая карточкаМиллер Камаль
89' Желтая карточкаЯрброуг Вильям
3:2
90' ПенальтиМора Фелипе
4:2
90' ГолРодригес Джонатан
90'+11
Ход матча
31'
0:1
34'
0:2
71'
74'
1:2
80'
82'
89'
90'
3:2
90'
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
11
Антони
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Москера ХуанПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 АнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
51 Sawyer Jura
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
39 матчей
51.3%
30.8%
17.9%
20 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.7%
30.8%
20.5%
19 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.57
Среднее время на гол
67
157
Всего голов
61
36
Голов в среднем за матч
1.56
0.92
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
97
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|6 (1)
|0.46
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.38
|Родригес Джонатан
|4
|0.31
|Морено Сантьяго
|3
|0.23
|Антони
|3
|0.23
|Уильямсон Эрик
|1
|0.08
|Миллер Эрик
|1
|0.08
|Асприлья Дайрон
|1
|0.08
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|4
|0.31
|Эбобисс Жереми
|3 (1)
|0.23
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.15
|Коста Витор
|2
|0.15
|Тоньяо
|2
|0.15
|Hernan Lopez
|2
|0.15
|Киканович Бенджамин
|2
|0.15
|Скахен Джек
|1
|0.08
|Вилсон Бруно
|1
|0.08
|Джадд Престон
|1
|0.08
|Марье Поль
|1
|0.08
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|3
|1
|Миллер Камаль
|4
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Родригес Джонатан
|2
|0
|Миллер Эрик
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|5
|0
|Джадд Престон
|3
|1
|Акапо Карлос
|4
|0
|Вилсон Бруно
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
12
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
7
5
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
6
29%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
7
33%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
25
21
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
20%
4
19%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
7
33%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
8
32%
1
5%
76-90
Пропущено
27
33
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
2
6%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
7
26%
3
9%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
4
15%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
94
67
310
58
211
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 20
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5