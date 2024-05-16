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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
4:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
31' Гол
Пеллегрино Амаль
0:2
34' Гол
Hernan Lopez
71' Красная карточка
Вилсон Бруно
1:2
74' Пенальти
Феррейра Эвандер
2:2
80' Гол
Родригес Джонатан
82' Желтая карточка
Миллер Камаль
89' Желтая карточка
Ярброуг Вильям
3:2
90' Пенальти
Мора Фелипе
4:2
90' Гол
Родригес Джонатан
90'+11
16
Крепо
Максим
13
Жупарич
Дарио
33
Мабьяла
Ларрис
4
Миллер
Камаль
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
10
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
30
Морено
Сантьяго
9
Мора
Фелипе
11
Антони
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
7
Груэсо
Карлос
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
Портленд Тимберс
3-4-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

39 матчей

51.3%
30.8%
17.9%
20 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.7%
30.8%
20.5%
19 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
М
2:1
СИЦА
2:0
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.57

Среднее время на гол

67
157

Всего голов

61
36

Голов в среднем за матч

1.56
0.92

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
97

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 6 (1) 0.46
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.38
Родригес Джонатан 4 0.31
Морено Сантьяго 3 0.23
Антони 3 0.23
Уильямсон Эрик 1 0.08
Миллер Эрик 1 0.08
Асприлья Дайрон 1 0.08
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 4 0.31
Эбобисс Жереми 3 (1) 0.23
Эспиноса Кристиан 2 0.15
Коста Витор 2 0.15
Тоньяо 2 0.15
Hernan Lopez 2 0.15
Киканович Бенджамин 2 0.15
Скахен Джек 1 0.08
Вилсон Бруно 1 0.08
Джадд Престон 1 0.08
Марье Поль 1 0.08
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 3 1
Миллер Камаль 4 0
Паредес Кристиан 3 0
Крепо Максим 1 1
Родригес Джонатан 2 0
Миллер Эрик 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Браво Клаудио III 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 5 0
Джадд Престон 3 1
Акапо Карлос 4 0
Вилсон Бруно 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Юилл Джексон 1 1
Моралес Альфредо 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
12
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

7
5
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
6
29%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
7
33%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

25
21
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
20%
4
19%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
7
33%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
24%
5
24%
61-75
8
32%
1
5%
76-90

Пропущено

27
33
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
2
6%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
7
26%
3
9%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
4
15%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
2
3
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
6
7
3
10
2.5
5
8
2
11
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 6 2 25 - 21 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 8 4 2 35 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 5 2 24 - 19 23
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 2 5 14 - 13 20
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
6.
Торонто
 Заявка 13 6 1 6 16 - 19 19
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 22 - 21 14
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 16 - 15 12
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
5.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Цинциннати
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Эрнан Лопес бьет в цель!
    • 31'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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