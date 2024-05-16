  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1206
Мьёндален
2:1
Конец матча
Осане
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Ольсен Мейнхард
1:0
8' Гол
Ольсен Мейнхард
2:0
9' Гол
Брингакер Матиас
2:1
44' Гол
Ларсен Кристоффер
90' Желтая карточка
Emmanuel Bangoura
90'+8
1
Thomas
Kinn
4
Холтен
Расмус
22
Markus
Welinder
3
Скоген
Сондре
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
24
Mats
Pedersen
11
Ольсен
Мейнхард
5
Эверби
Сиверт
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
16
Didrik
Fredriksen
4
Кольскоген
Оле
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
14
Knut
Haga
5
Иверсен
Эйнар
18
Ole
Kallevaag
20
Stian
Nygaard
I
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
11
Сколевик
Стеффен
Мьёндален
3-5-2
Осане
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Осане

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
2:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
2.2

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.43
Ольсен Мейнхард 2 (1) 0.29
Брингакер Матиас 2 0.29
Эверби Сиверт 1 0.14
Mats Pedersen 1 0.14
Холтен Расмус 1 0.14
Keerat Singh 1 0.14
Brinder Singh 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.57
Ларсен Кристоффер 1 0.14
Ole Kallevaag 1 0.14
Сколевик Стеффен 1 0.14
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.14
Иверсен Эйнар 1 0.14
Stian Nygaard I 0 0
Sander Eng Strand 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтен Расмус 3 0
Вогт Педер 2 0
Скоген Сондре 2 0
Alie Conteh 0 1
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Mats Pedersen 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Didrik Fredriksen 2 0
Иверсен Эйнар 2 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Мьёндален
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

10
3
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
9
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2
Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2
Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1

Результаты матчей

Мьёндален
Осане

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мьёндален 2:1 Осане онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный