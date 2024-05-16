Тур: 8. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1206
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиОльсен Мейнхард
1:0
8' ГолОльсен Мейнхард
2:0
9' ГолБрингакер Матиас
2:1
44' ГолЛарсен Кристоффер
90' Желтая карточкаEmmanuel Bangoura
90'+8
Ход матча
8'
0:0
8'
1:0
9'
2:0
44'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вогт ПедерПолузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Мьёндален
Осане
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
2.2
Среднее время на гол
64
40
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Среднее время на гол
50
225
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.43
|Ольсен Мейнхард
|2 (1)
|0.29
|Брингакер Матиас
|2
|0.29
|Эверби Сиверт
|1
|0.14
|Mats Pedersen
|1
|0.14
|Холтен Расмус
|1
|0.14
|Keerat Singh
|1
|0.14
|Brinder Singh
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.57
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.14
|Ole Kallevaag
|1
|0.14
|Сколевик Стеффен
|1
|0.14
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.14
|Иверсен Эйнар
|1
|0.14
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Sander Eng Strand
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтен Расмус
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Иверсен Эйнар
|2
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Мьёндален
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
10
3
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
9
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2
Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2
Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1
Результаты матчей
Мьёндален
Осане
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
16
16
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3