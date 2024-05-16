Тур: 8. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 11317 Главный судья: Daniel Higraff
4:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолStian Stray Molde
1:1
7' Гол в свои воротаPhilip Sandvik Aukland
2:1
14' Гол в свои воротаАндерсен Эйрик Улланд
3:1
41' ПенальтиБьёрло Мортен
64' Желтая карточкаКрасники Крешник
4:1
66' ГолАга Оскар
70' Undefined phrase: football_event_Магнуссон Юлиус
81' Желтая карточкаJonathan Fischer
90'+7
Ход матча
4'
7'
14'
41'
3:1
64'
65'
66'
4:1
70'
81'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
420 Количество передач 451
-
48 Владение мячом, % 52
20
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Стрёмсгодсет
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1.17
Среднее время на гол
39
77
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.75
|Stian Stray Molde
|3
|0.38
|Кьяер Йеппе
|2
|0.25
|Sondre Soerloekk
|1
|0.13
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.13
|Ага Оскар
|1
|0.13
|Квиле Сигур
|1
|0.13
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.25
|Томассон Логи
|1
|0.13
|Валсвик Густав
|1
|0.13
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.13
|Jesper Taaje
|1
|0.13
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.13
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
3
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
31%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0
Результаты матчей
Фредрикстад
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
26
17
26
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3