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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11317 Главный судья: Daniel Higraff
Фредрикстад
4:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
4' Гол
Stian Stray Molde
1:1
7' Гол в свои ворота
Philip Sandvik Aukland
2:1
14' Гол в свои ворота
Андерсен Эйрик Улланд
3:1
41' Пенальти
Бьёрло Мортен
64' Желтая карточка
Красники Крешник
4:1
66' Гол
Ага Оскар
70' Undefined phrase: football_event_
Магнуссон Юлиус
81' Желтая карточка
Jonathan Fischer
90'+7

Ход матча

4'
Stian Stray Molde
(Бьёрло Мортен)
1:0
7'
1:1
Philip Sandvik Aukland
14'
Андерсен Эйрик Улланд
2:1
41'
Бьёрло Мортен
3:1
64'
 
Красники Крешник
65'
Ольсен Брандур
Sondre Soerloekk
 
65'
Ага Оскар
Кьяер Йеппе
 
66'
Ага Оскар
(Stian Stray Molde)
4:1
66'
 
Marko Lawk Farji
Красники Крешник
70'
Магнуссон Юлиус
 
76'
 
Dadi Dodou Gaye
Вильсвик Ларс-Кристофер
76'
 
Sivert Westerlund
Fredrik Kristensen Dahl
76'
 
Samuel Silalahi
Андерсен Эйрик Улланд
81'
Jonathan Fischer
 
86'
Ludvig Begby
Бьёрло Мортен
 
87'
 
Сормо Бент
Jesper Taaje
90'
Mads Nielsen II
Philip Sandvik Aukland
 
90'
Elias Johnsson Solberg
Меткалф Патрик
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 420 Количество передач 451
  • 48 Владение мячом, % 52
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
3
Скарет
Браге
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
20
Кьяер
Йеппе
10
Бьёрло
Мортен
13
Sondre
Soerloekk
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
Фредрикстад
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Фредрикстад
Стрёмсгодсет

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:2
ТМК
1:6
Э
5:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1.17

Среднее время на гол

39
77

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.75
Stian Stray Molde 3 0.38
Кьяер Йеппе 2 0.25
Sondre Soerloekk 1 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.13
Ага Оскар 1 0.13
Квиле Сигур 1 0.13
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.25
Томассон Логи 1 0.13
Валсвик Густав 1 0.13
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.13
Jesper Taaje 1 0.13
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.13
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 3 0
Mikkjal Thomassen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
3
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
31%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0

Результаты матчей

Фредрикстад
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
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    • 65'
      Тактическая замена. Sondre Soerloekk уходит с поля и его заменяет Ольсен Брандур
    • 64'
      Красники Крешник - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О О Л - Бьёрло Мортен из команды Фредрикстад забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пер-Кристиан Бротвейт прыгнул не в ту сторону.
    • 14'
      Г О О О О Л - Андерсен Эйрик Улланд уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 8'
      Стенгель Херман сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Philip Sandvik Aukland уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 4'
      Бьёрло Мортен сделал результативную передачу.
    • 4'
      ГОООООЛ - Stian Stray Molde Фредрикстад забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
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