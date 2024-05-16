Тур: 8. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
12' Гол в свои воротаMomodou Lion Njie
25' Желтая карточкаSimen Hestnes
1:1
38' ГолRobin Rasch
1:2
47' ГолНоса Даль Петтер
54' Желтая карточкаJohannes Hummelvoll-Nunez
1:3
62' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
77' Желтая карточкаПерейра Адриан
80' Желтая карточкаТагсет Эдвард
81' Желтая карточкаRemi Svindland
90' Желтая карточкаНельсон Джейден
90'+6
Ход матча
12'
25'
38'
1:1
47'
62'
77'
80'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
520 Количество передач 341
-
60 Владение мячом, % 40
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
30 Хаджич АднанЗащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.63
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.13
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.13
|Сельнес Оле
|1
|0.13
|Брохолм Мариус
|1
|0.13
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|3
|0.38
|Носа Даль Петтер
|3
|0.38
|Robin Rasch
|1
|0.13
|Simen Hestnes
|1
|0.13
|Haakon Hoseth
|1
|0.13
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.13
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
1
Русенборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3
Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0
Результаты матчей
Русенборг
КФУМ Осло
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Русенборг
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
17
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3