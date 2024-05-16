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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Русенборг
1:3
Конец матча
КФУМ Осло
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Momodou Lion Njie
25' Желтая карточка
Simen Hestnes
1:1
38' Гол
Robin Rasch
1:2
47' Гол
Носа Даль Петтер
54' Желтая карточка
Johannes Hummelvoll-Nunez
1:3
62' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
77' Желтая карточка
Перейра Адриан
80' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
81' Желтая карточка
Remi Svindland
90' Желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+6

Ход матча

6'
Садику Агон
Сэтер Оле Кристиан
 
12'
Momodou Lion Njie
1:0
25'
 
Simen Hestnes
38'
1:1
Robin Rasch
46'
 
Ayoub Aleesami
Momodou Lion Njie
46'
Нельсон Джейден
Jesper Reitan-Sunde
 
47'
1:2
Носа Даль Петтер
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
54'
 
Johannes Hummelvoll-Nunez
60'
Фредериксен Эмиль
Нипан Сверре Халсет
 
60'
Андерссон Адам
Рейтан Эрленд Даль
 
62'
1:3
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Носа Даль Петтер)
64'
 
Teodor Berg Haltvik
Johannes Hummelvoll-Nunez
64'
 
Амин Нури
Haakon Hoseth
68'
 
Нджиэ Мусса
Носа Даль Петтер
77'
Перейра Адриан
 
80'
Тагсет Эдвард
 
81'
 
Remi Svindland
82'
Бёркеейет Тобиас
Тагсет Эдвард
 
84'
 
Sverre Hakami Sandal
Robin Rasch
90'
Нельсон Джейден
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 520 Количество передач 341
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
Русенборг
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.63
Нипан Сверре Халсет 1 0.13
Фредериксен Эмиль 1 0.13
Сельнес Оле 1 0.13
Брохолм Мариус 1 0.13
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Jesper Reitan-Sunde 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 3 0.38
Носа Даль Петтер 3 0.38
Robin Rasch 1 0.13
Simen Hestnes 1 0.13
Haakon Hoseth 1 0.13
Remi Svindland 1 (1) 0.13

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Перейра Адриан 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Remi Svindland 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

5
1
Русенборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3
Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0

Результаты матчей

Русенборг
КФУМ Осло

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Русенборг
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Johannes Hummelvoll-Nunez сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Носа Даль Петтер забивает с правой ноги!
    • 46'
      Тактическая замена. Jesper Reitan-Sunde уходит с поля и его заменяет Джейден Нельсон
    • 46'
      Тактическая замена. Momodou Lion Njie уходит с поля и его заменяет Ayoub Aleesami
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Robin Rasch первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 25'
      Simen Hestnes - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 12'
      Г О О О О Л - Momodou Lion Njie уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 6'
      Сэтер Оле Кристиан получил травму и заменен. Садику Агон выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:3 КФУМ Осло онлайн

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