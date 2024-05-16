Тур: 8. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4557
0'
0:1
33' ГолMartin Hoeyland
36' Желтая карточкаРамсланн Мартин
0:2
37' ПенальтиDaniel Arrocha
45' Желтая карточкаГрогард Томас
45' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
90'+8
Ход матча
33'
0:1
36'
37'
0:2
45'
14
Харам
Симен
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Олесунн
Согндаль
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.25
|Атанга Исаак
|2
|0.25
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.25
|Claudio Braga
|1
|0.13
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|3
|0.38
|Флатакер Эрик
|3
|0.38
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.38
|Эрикссон Феликс
|1
|0.13
|Хинтса Оливер
|1
|0.13
|Martin Hoeyland
|1
|0.13
|Mathias Oren
|1
|0.13
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|David Snaer Johannsson
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Jacob Blixt Flaten
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
8
62%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
29%
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0
Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0
Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0
Результаты матчей
Олесунн
Согндаль
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
35
17
26
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3