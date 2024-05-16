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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4557
Олесунн
0:2
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
33' Гол
Martin Hoeyland
36' Желтая карточка
Рамсланн Мартин
0:2
37' Пенальти
Daniel Arrocha
45' Желтая карточка
Грогард Томас
45' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
90'+8
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
14
Харам
Симен
18
Рамсланн
Мартин
5
Грогард
Томас
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
32
Mathias
Oren
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
Олесунн
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Олесунн
Согндаль

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
3:0
ТМК
1:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ТМС
1:0
ПД
2:3
ПД
3:1
ТПМ
3:1
ПД
2:0
ПД
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:4
Э
1:4
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
КН
0:1
NPO
3:1

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.25
Атанга Исаак 2 0.25
Haakon Butli Hammer 2 0.25
Claudio Braga 1 0.13
Kristoffer Nessoe 0 0
Sander Hestetun Kilen 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 3 0.38
Флатакер Эрик 3 0.38
Daniel Arrocha 3 (3) 0.38
Эрикссон Феликс 1 0.13
Хинтса Оливер 1 0.13
Martin Hoeyland 1 0.13
Mathias Oren 1 0.13
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Грогард Томас 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
David Snaer Johannsson 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Jacob Blixt Flaten 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9
Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
8
62%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
29%
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0
Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0
Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0

Результаты матчей

Олесунн
Согндаль

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • 46'
    Рамсланн Мартин уходит с поля. Диоп Амиду I выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Haakon Butli Hammer получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Грогард Томас получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Daniel Arrocha из команды Согндаль забивает с точки!
  • 36'
    Рамсланн Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Martin Hoeyland бьет в цель!
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