Тур: 8. Стадион: Intility Arena. Зрители: 10770
0:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолHarald Holter
52' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
0:2
75' ГолJesper Grundt
75' Желтая карточкаМоберг Вегар
81' Желтая карточкаLudvig Langrekken
90'+8
Ход матча
32'
62'
75'
75'
21
Шёнг
Магнус
19
Камара
Ола
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Волеренга
Конгсвингер
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
3.67
1.5
Среднее время на гол
24
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.38
|Странд Петтер
|2
|0.25
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0.25
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.13
|Камара Ола
|1
|0.13
|Рийкс Мис
|1
|0.13
|Риснаес Магнус
|1
|0.13
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.38
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0.25
|Adem Gueven
|2
|0.25
|Harald Holter
|2
|0.25
|Ludvig Langrekken
|1
|0.13
|Нильссон Джоэл
|1
|0.13
|Уильямс Ноа
|1
|0.13
|Eric Taylor
|1
|0.13
|Jesper Grundt
|1
|0.13
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Fidel Brice Ambina
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Eric Taylor
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Конгсвингер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
9
Волеренга
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Конгсвингер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
6
46%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0
Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2
Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Волеренга
Конгсвингер
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
53
17
26
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3