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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 16750 Главный судья: Сагги Рохит
Бранн
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
51' Гол
Финне Бор
57' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
2:0
61' Гол
Корнвиг Эмиль
75' Желтая карточка
Нильссон Александер II
81' Желтая карточка
Марковик Эман
90' Желтая карточка
Карсон-Педерсен Фредрик
2:1
90' Гол
Sebastian Holm Mathisen
90'+6

Ход матча

46'
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
 
51'
Финне Бор
(Кристиансен Рубен)
1:0
57'
Корнвиг Эмиль
 
61'
Корнвиг Эмиль
(Кастро Никлас)
2:0
63'
 
Danilo Al-Saed
Jakob Masloe Dunsby
63'
 
Рисан Сандер
Амин Симон
63'
 
Нильссон Александер II
Loris Mettler
75'
 
Нильссон Александер II
78'
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
 
81'
 
Марковик Эман
87'
Солтведт Йоахим
Кнудсен Фредрик
 
90'
Варминг Магнус
Кастро Никлас
 
90'
Картум Сандер Эрик
Корнвиг Эмиль
 
90'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Тветер Александер Рууд
90'
 
Sebastian Holm Mathisen
Марковик Эман
90'
 
Карсон-Педерсен Фредрик
90'
2:1
Sebastian Holm Mathisen

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 584 Количество передач 337
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Бранн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
К
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.44
Солтведт Йоахим 3 (1) 0.33
Финне Бор 2 0.22
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.22
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.22
Кастро Никлас 1 0.11
Нильсен Сиверт 1 0.11
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Хорн Майер 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 2 (1) 0.29
Кристиансен Стиан 2 0.29
Марковик Эман 1 0.14
Danilo Al-Saed 1 0.14
Амин Симон 1 0.14
Fredrik Tobias Berglie 1 0.14
Нильссон Александер II 1 0.14
Sebastian Holm Mathisen 1 0.14
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кроне Свенн 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Марковик Эман 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Loris Mettler 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
7
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Саннефьёрд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2

Результаты матчей

Бранн
Саннефьёрд

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бранн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
2
1
1
4
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
4
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
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    • 48'
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