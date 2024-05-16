Тур: 8. Стадион: Бранн. Зрители: 16750 Главный судья: Сагги Рохит
2:1
Конец матча
0'
1:0
51' ГолФинне Бор
57' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
2:0
61' ГолКорнвиг Эмиль
75' Желтая карточкаНильссон Александер II
81' Желтая карточкаМарковик Эман
90' Желтая карточкаКарсон-Педерсен Фредрик
2:1
90' ГолSebastian Holm Mathisen
90'+6
Ход матча
51'
1:0
57'
61'
2:0
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
584 Количество передач 337
-
63 Владение мячом, % 37
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Саннефьёрд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.87
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.44
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.33
|Финне Бор
|2
|0.22
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.22
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.22
|Кастро Никлас
|1
|0.11
|Нильсен Сиверт
|1
|0.11
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Хорн Майер
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|2 (1)
|0.29
|Кристиансен Стиан
|2
|0.29
|Марковик Эман
|1
|0.14
|Danilo Al-Saed
|1
|0.14
|Амин Симон
|1
|0.14
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.14
|Нильссон Александер II
|1
|0.14
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.14
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
7
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Саннефьёрд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2
Результаты матчей
Бранн
Саннефьёрд
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бранн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
21
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
43
54
34
27
25
18
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3