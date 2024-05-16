Тур: 8. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 6325 Главный судья: Хансен Торе
0'
7' Undefined phrase: football_event_Нжи Билал
0:1
18' ГолЭйкрем Магнус
31' Красная карточкаМиеттинен Тони
0:2
33' ГолЭйкрем Магнус
51' Желтая карточкаАмундсен Исак
61' Желтая карточкаJesper Svenungsen Skau
62' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
0:3
73' ГолЛовик Матиас
0:4
81' ГолОланаре Аарон
90'+3
Ход матча
7'
18'
31'
33'
0:2
51'
62'
73'
0:3
81'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 10
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
254 Количество передач 755
-
25 Владение мячом, % 75
24
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Мольде
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.42
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.78
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
2
1.57
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.22
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.22
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.22
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.11
|Миеттинен Тони
|1
|0.11
|Аас Сайвер
|1
|0.11
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|5
|0.56
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.44
|Хестад Эйрик
|2
|0.22
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.11
|Стеневик Халлдор
|1
|0.11
|Ловик Матиас
|1
|0.11
|Оланаре Аарон
|1
|0.11
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.11
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.11
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Миеттинен Тони
|1
|1
|Mihajlo Ivancevic
|1
|1
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
10
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
6
46%
2
50%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
7
35%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3
Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1
Результаты матчей
Одд
Мольде
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Одд
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
54
18
27
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3