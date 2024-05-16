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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 6325 Главный судья: Хансен Торе
Одд
0:4
Конец матча
Мольде
0'
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Нжи Билал
0:1
18' Гол
Эйкрем Магнус
31' Красная карточка
Миеттинен Тони
0:2
33' Гол
Эйкрем Магнус
51' Желтая карточка
Амундсен Исак
61' Желтая карточка
Jesper Svenungsen Skau
62' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
0:3
73' Гол
Ловик Матиас
0:4
81' Гол
Оланаре Аарон
90'+3

Ход матча

7'
Нжи Билал
 
18'
0:1
Эйкрем Магнус
(Гульбрандсен Фредрик)
31'
Миеттинен Тони
 
33'
0:2
Эйкрем Магнус
35'
Jesper Svenungsen Skau
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
51'
 
Амундсен Исак
61'
Jesper Svenungsen Skau
 
61'
Samuel Skree Skjeldal
Рууд Эспен
 
61'
Мидтскуген Оле-Эрик
Свендсен Тобиас
 
62'
Хуссейн Эцаз
 
64'
 
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
73'
0:3
Ловик Матиас
(Хестад Эйрик)
78'
Faniel Temesgen Tewelde
Ингебритсен Микаэль
 
78'
Thomas Rekdal
Хуссейн Эцаз
 
78'
 
Оланаре Аарон
Гульбрандсен Фредрик
78'
 
Sondre Granaas
Коса Маркус Андреас
81'
0:4
Оланаре Аарон
(Sondre Granaas)
86'
 
Alwande Roaldsoey
Эриксен Кристиан
86'
 
Хауган Эйрик
Брейвик Эмиль

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 254 Количество передач 755
  • 25 Владение мячом, % 75
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Нжи
Билал
22
Albert
Posiadala
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Одд
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Одд
Мольде

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:1
Э
1:0
ТМК
3:4
Э
1:2
Э
3:0
К
3:2
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.42

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2.5
1.78

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2
1.57

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.22
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.22
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.22
Ингебритсен Микаэль 1 0.11
Миеттинен Тони 1 0.11
Аас Сайвер 1 0.11
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 5 0.56
Эриксен Кристиан I 4 0.44
Хестад Эйрик 2 0.22
Гульбрандсен Фредрик 1 0.11
Хёуген Кристоффер 1 0.11
Стеневик Халлдор 1 0.11
Ловик Матиас 1 0.11
Оланаре Аарон 1 0.11
Хагельскьер Андерс 1 0.11
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.11
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 3 0
Миеттинен Тони 1 1
Mihajlo Ivancevic 1 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Амундсен Исак 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
10
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
6
46%
2
50%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
7
35%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3
Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1

Результаты матчей

Одд
Мольде

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Одд
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
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    • 61'
      Судья подбегает и показывает Jesper Svenungsen Skau из команды Одд отложенную желтую карточку за фол.
    • 51'
      Амундсен Исак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 0:4 Мольде онлайн

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