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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 15800 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Викинг
1:4
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
5' Пенальти
Ольсен Томас
0:2
8' Гол
Осен Йермунд
0:3
38' Гол
Китолано Эрик
43' Желтая карточка
Лундему Мариус
45' Желтая карточка
Гарнас Эспен
1:3
68' Пенальти
Трипич Златко
1:4
90' Гол
Кнутсон Эрлинг
90' Желтая карточка
_Efe L.
90'+8

Ход матча

5'
0:1
Ольсен Томас
8'
0:2
Осен Йермунд
(Лундему Мариус)
38'
0:3
Китолано Эрик
(Тённесен Кристоффер)
43'
 
Лундему Мариус
45'
 
Гарнас Эспен
46'
Урбанчич Йошт
Веватне Вильяр
 
46'
Д'Агостино Николас
Сальвесен Ларс-Йорген
 
64'
 
Фосс Сандер Моэн
Китолано Эрик
65'
 
Кнутсон Эрлинг
Ольсен Томас
68'
Трипич Златко
1:3
72'
Бьёрсхоль Сондре
Хауген Херман
 
78'
 
Frederik Elkaer
Uba Charles
79'
Танген Харальд
Simen Kvia-Egeskog
 
88'
Диоп Джибрил
Стенснесс Джанни
 
90'
1:4
Кнутсон Эрлинг
(Frederik Elkaer)
90'
 
August Karlin
Лундему Мариус
90'
 
_Efe L.
Осен Йермунд
90'
 
_Efe L.

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 5
  • 7 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 412 Количество передач 328
  • 58 Владение мячом, % 42
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
16
Uba
Charles
Викинг
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Лиллестрём

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

29 матчей

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
ТМК
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.07

Среднее время на гол

105
84

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.34
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 3 (2) 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0.38
Д'Агостино Николас 1 0.13
Кристиансен Петер 1 0.13
Танген Харальд 1 0.13
Белл Джо 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 4 (1) 0.5
Китолано Эрик 2 0.25
Осен Йермунд 1 0.13
Кнутсон Эрлинг 1 0.13
Гарнас Эспен 1 0.13
Антонио Владимиро 1 0.13
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0

Результаты матчей

Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лиллестрём
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
0
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

4
1
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лиллестрём
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4
Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4
Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0

Результаты матчей

Викинг
Лиллестрём

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Викинг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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