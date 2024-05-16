Тур: 8. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 15800 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:4
Конец матча
0'
0:1
5' ПенальтиОльсен Томас
0:2
8' ГолОсен Йермунд
0:3
38' ГолКитолано Эрик
43' Желтая карточкаЛундему Мариус
45' Желтая карточкаГарнас Эспен
1:3
68' ПенальтиТрипич Златко
1:4
90' ГолКнутсон Эрлинг
90' Желтая карточка_Efe L.
90'+8
Ход матча
5'
0:1
8'
0:2
38'
43'
45'
68'
1:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
7 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
412 Количество передач 328
-
58 Владение мячом, % 42
8
Белл
Джо
64
Ларссон
Эрик
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
16
Uba
Charles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
16 Uba CharlesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 _Efe L.
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Лиллестрём
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.86
1.07
Среднее время на гол
105
84
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.34
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|3 (2)
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0.38
|Д'Агостино Николас
|1
|0.13
|Кристиансен Петер
|1
|0.13
|Танген Харальд
|1
|0.13
|Белл Джо
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|4 (1)
|0.5
|Китолано Эрик
|2
|0.25
|Осен Йермунд
|1
|0.13
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.13
|Гарнас Эспен
|1
|0.13
|Антонио Владимиро
|1
|0.13
|Лундему Мариус
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лиллестрём
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
0
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
4
1
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лиллестрём
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4
Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4
Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0
Результаты матчей
Викинг
Лиллестрём
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Викинг
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
35
17
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3